قمة نارية تجمع الوحدات والرمثا في افتتاح دوري المحترفين الأردني

خبرني - تقام يوم غد الجمعة مباراتان ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويلتقي الحسين مع الأهلي عند السادسة مساء على ستاد الحسن باربد ، قبل أن يحل الرمثا ضيفا على الوحدات عند الـ 8:45 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني في قمة مباريات الجولة، حيث يتوقع ان تأتي المباراة قوية ومثيرة .

وتختتم منافسات الأسبوع الأول يوم السبت، حيث يستقبل الفيصلي نظيره الجزيرة عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

يشار الى ان دوري المحترفين للموسم الكروي الجديد ينطلق اليوم بنظامه الجديد حيث يلتقي البقعة مع نظيره السرحان عند السادسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يلتقي السلط مع شباب الأردن عند الـ 8:45 مساء على ستاد عمان الدولي.

وتقام منافسات الدوري بنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط مع نهاية المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى دوري الدرجة الأولى.

يذكر أن فريق الحسين هو حامل لقب الدوري الأردني للمحترفين CFI للموسم الماضي بعد أن استقر بصدارة ترتيب الفرق برصيد 53 نقطة.