الاحتلال يداهم عدة منازل في اللبن الشرقية ويحتجز 10 شبان

وأفادت مصادر صحفية، بأن 9 دوريات عسكرية ترافقها حافلة جنود اقتحموا القرية في ساعات مبكرة من فجر اليوم، وانتشروا في كافة حارات وشوارع القرية، وداهموا عشرات المنازل وسط تخريب كبير في الممتلكات، واحتجزوا 10 مواطنين، واقتادوهم إلى ساحة المسجد القديم وسط القرية، حيث جرى تحقيق ميداني معهم لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم.

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