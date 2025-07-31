التعليم العالي: فلسطين تفوز بخمسة مشروعات ضمن برنامج إيراسموس بلس لبناء القدرات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي فوز فلسطين بخمسة مشروعات ضمن برنامج "إيراسموس بلس" لبناء القدرات في التعليم العالي (CBHE) المُموَّل من الاتحاد الأوروبي لعام 2025.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، إن هذا الإنجاز الجديد يُضاف إلى سلسلة إنجازات يُحققها قطاع التعليم العالي الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي، بحيث تحصد العديد من الجامعات الفلسطينية أيضاً مراكز مُتقدِّمة في التصنيفات العالمية.

وأضاف برهم: "رغم الإبادة التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة، إلا أنَّ عدد من الجامعات المُشاركة في هذه المشروعات المُتميزة هي من غزة، بما يؤكد على الصمود الفلسطيني والتشبث بالعلم والمعرفة بالرغم من الحصار وكل الظروف التي يفرضها الاحتلال.

وتابع: "نفخر بهذا الإنجاز النوعي، وبالمُشاركة الفاعلة لعدد من الجامعات الفلسطينية بمشروعات دولية مُتميِّزة، بما يعكس حيوية هذه الجامعات وقُدرتها على التطوير والانفتاح، ويُبرهن على التزامها بتعزيز جودة التعليم، وتوسيع آفاق البحث العلمي والشراكة الدولية، وبما يُعزِّز من مكانة التعليم العالي الفلسطيني، ودوره في تحقيق التنمية المُستدامة.

وشكر برهم مكتب "إيراسموس" الوطني في فلسطين على دعمه المُتواصل وجهوده في بناء الجسور وتعزيز التعاون الفلسطيني الأوروبي بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.

يُشار إلى أنَّ الجامعات الفلسطينية المُشاركة في هذه المشروعات هي: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية-غزة، وجامعة فلسطين- غزة، والجامعة الإسلامية- غزة، وجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وجامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت.

أما أسماء المشروعات الفائزة فهي: أكاديميا من أجل أوروبا (Academia4EU)- تمكين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من خلال بناء القدرات في إدارة المشاريع الأوروبية، ومشروع "نحو مُجتمعات تشاركية أكثر رقمية وشمولاً في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط: برنامج ماجستير مُتعدد التخصصات في الحوكمة الرقمية"، ومشروع "تعزيز مهارات خريجي الهندسة من خلال الابتكار والتعاون وتحديث المناهج"، ومشروع "تشكيل مُستقبل الجامعات: التحولات المزدوجة عبر المتوسط"، ومشروع "الصمود الحضري في مناطق الصراع من خلال التعليم المفتوح والمشاركة المجتمعية".