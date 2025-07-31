التعليم العالي: فلسطين تفوز بخمسة مشروعات ضمن برنامج إيراسموس بلس لبناء القدرات

التعليم العالي: فلسطين تفوز بخمسة مشروعات ضمن برنامج إيراسموس بلس لبناء القدرات
وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، إن هذا الإنجاز الجديد يُضاف إلى سلسلة إنجازات يُحققها قطاع التعليم العالي الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي، بحيث تحصد العديد من الجامعات الفلسطينية أيضاً مراكز مُتقدِّمة في التصنيفات العالمية.
وأضاف برهم: "رغم الإبادة التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة، إلا أنَّ عدد من الجامعات المُشاركة في هذه المشروعات المُتميزة هي من غزة، بما يؤكد على الصمود الفلسطيني والتشبث بالعلم والمعرفة بالرغم من الحصار وكل الظروف التي يفرضها الاحتلال.
وتابع: "نفخر بهذا الإنجاز النوعي، وبالمُشاركة الفاعلة لعدد من الجامعات الفلسطينية بمشروعات دولية مُتميِّزة، بما يعكس حيوية هذه الجامعات وقُدرتها على التطوير والانفتاح، ويُبرهن على التزامها بتعزيز جودة التعليم، وتوسيع آفاق البحث العلمي والشراكة الدولية، وبما يُعزِّز من مكانة التعليم العالي الفلسطيني، ودوره في تحقيق التنمية المُستدامة.
وشكر برهم مكتب "إيراسموس" الوطني في فلسطين على دعمه المُتواصل وجهوده في بناء الجسور وتعزيز التعاون الفلسطيني الأوروبي بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.
يُشار إلى أنَّ الجامعات الفلسطينية المُشاركة في هذه المشروعات هي: الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية-غزة، وجامعة فلسطين- غزة، والجامعة الإسلامية- غزة، وجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وجامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت.
أما أسماء المشروعات الفائزة فهي: أكاديميا من أجل أوروبا (Academia4EU)- تمكين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من خلال بناء القدرات في إدارة المشاريع الأوروبية، ومشروع "نحو مُجتمعات تشاركية أكثر رقمية وشمولاً في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط: برنامج ماجستير مُتعدد التخصصات في الحوكمة الرقمية"، ومشروع "تعزيز مهارات خريجي الهندسة من خلال الابتكار والتعاون وتحديث المناهج"، ومشروع "تشكيل مُستقبل الجامعات: التحولات المزدوجة عبر المتوسط"، ومشروع "الصمود الحضري في مناطق الصراع من خلال التعليم المفتوح والمشاركة المجتمعية".
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