مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل محاولتين لحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس، الأربعاء، مشروعي قرار كان من شأنهما حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، على خلفية سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين في قطاع غزة، إلا أن المشروعين حظيا بدعم أكبر من مبادرات مماثلة شهدها الكونغرس سابقا.

وقدّم مشروعي القرار السناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الحزب الديمقراطي. وتم إسقاط المشروعين بأغلبية 73 صوتًا مقابل 24، و70 مقابل 27، في مجلس يضم 100 عضو، وذلك في تصويت جرى في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للمشروعين من أعضاء الحزب الديمقراطي، بينما عارضهما جميع أعضاء الحزب الجمهوري. وكان مجلس الشيوخ قد عرقل قرارين مماثلين قدّمهما ساندرز أيضًا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بأغلبية 82 صوتًا مقابل 15، و83 صوتًا مقابل 15.

ويعني الدعم التقليدي القوي من الحزبين لإسرائيل داخل الكونغرس أن فرص إقرار قرارات تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة إليها تبقى ضئيلة. لكن المؤيدين يأملون أن تسهم إثارة هذه القضية في الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية لاتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية المدنيين في غزة.

وعبّر ساندرز في بيان عن "سعادته" بالدعم الواسع الذي حظي به داخل الكتلة الديمقراطية، وقال: "الأمور بدأت تتغير. الشعب الأميركي لا يريد إنفاق المليارات لتجويع أطفال غزة، الديمقراطيون ماضون في هذه القضية، وأتطلع إلى دعم الجمهوريين في المستقبل القريب".

ومن بين الذين صوّتوا لصالح المشروعين، السناتور جين شاهين من ولاية نيوهامبشر، وهي كبرى أعضاء الحزب الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكانت قد عارضت مشروعي القرار السابقين في نيسان/ أبريل، لكنها دعمت النسخة الحالية.

وقال شاهين، في بيان، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها أضافت: "من الواضح أن حكومة إسرائيل لم تُجرِ عملياتها العسكرية في غزة بالحرص اللازم الذي يقتضيه القانون الإنساني الدولي. ومن الواضح أيضًا أن حكومة إسرائيل لم تسمح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، مما أدى إلى معاناة لا تُصدق".

وكان من شأن مشروعي القرار منع صفقة بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار، وشحنات تشمل 20 ألف بندقية هجومية.

في المقابل، قال السناتور الجمهوري جيم ريش من ولاية أيداهو، وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في خطاب معارض للمشروعين، إن حركة حماس هي المسؤولة عن الوضع القائم في غزة.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ الأميركي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل، إذ أشارت فرنسا وكندا إلى عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستتخذ خطوة مماثلة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، إذا لم تنهي إسرائيل حربها على غزة.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية، وانتشار المجاعة وتدمير القطاع الصحي. وقد حذّرت "مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) من أن أسوأ سيناريوهات المجاعة بات يتحقق في القطاع.