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صعود أسعار الذهب

صعود أسعار الذهب

2025-07-31 05:07:57
(MENAFN- Palestine News Network ) سنغافورة -PNN- تعافت أسعار الذهب، اليوم الخميس، من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3286.99 دولارًا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 3282.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1308.85 دولارات، وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 1216.25 دولارًا.

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