صعود أسعار الذهب

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صعود أسعار الذهب
(MENAFN- Palestine News Network ) سنغافورة -PNN- تعافت أسعار الذهب، اليوم الخميس، من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3286.99 دولارًا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 3282.10 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1308.85 دولارات، وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 1216.25 دولارًا.
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