93 مشرعا أميركيا يطالبون بتحقيق عاجل في عمل مؤسسة غزة الإنسانية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- طالب 93 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، بفتح تحقيق عاجل في تركيبة وعمل "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تتولى حاليا إدارة مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأعرب المشرعون في رسالة رسمية عن قلقهم العميق من أن تصبح المؤسسة الجهة الرئيسية أو الوحيدة المسؤولة عن إيصال المساعدات، رغم افتقارها للكفاءة والخبرة المطلوبة.

وأكدوا أن إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بشكل آمن وفعال هو التزام أخلاقي وضروري لأمن إسرائيل أيضًا، ولتحقيق تقدم في ملف الأسرى.

وانتقد النواب بشدة ما وصفوه بغياب الشفافية والرقابة على المؤسسة، مشيرين إلى أن نموذج التوزيع المعتمد، القائم على أولوية الوصول، تسبب في فوضى وسقوط ضحايا.

وطالبوا بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة، وتفاصيل تعاقدها مع شركات الأمن ومورّدي المساعدات.

تأسست المؤسسة في شباط/فبراير 2025، وتدعي أنها تسعى لتخفيف الجوع في غزة، مع ضمان "عدم وصول المساعدات لحماس"، وبدأت عملياتها فعليًا في أواخر أيار/مايو.

ومع ذلك، واجهت المؤسسة انتقادات واسعة من منظمات إغاثية أممية ودولية، شككت في حياديتها نظرا لدعمها من واشنطن وتل أبيب.

وفي تموز/يوليو الجاري، طالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاق المؤسسة فورا، معتبرة أن نموذجها التوزيعي يعرض حياة المدنيين للخطر بدلًا من إنقاذها.

يشار إلى أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية حادّة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مجاعة تفتك بالسكان، وسط تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية، بما فيها أوامر محكمة العدل الدولية.