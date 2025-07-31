93 مشرعا أميركيا يطالبون بتحقيق عاجل في عمل مؤسسة غزة الإنسانية

93 مشرعا أميركيا يطالبون بتحقيق عاجل في عمل مؤسسة غزة الإنسانية
وأعرب المشرعون في رسالة رسمية عن قلقهم العميق من أن تصبح المؤسسة الجهة الرئيسية أو الوحيدة المسؤولة عن إيصال المساعدات، رغم افتقارها للكفاءة والخبرة المطلوبة.
وأكدوا أن إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بشكل آمن وفعال هو التزام أخلاقي وضروري لأمن إسرائيل أيضًا، ولتحقيق تقدم في ملف الأسرى.
وانتقد النواب بشدة ما وصفوه بغياب الشفافية والرقابة على المؤسسة، مشيرين إلى أن نموذج التوزيع المعتمد، القائم على أولوية الوصول، تسبب في فوضى وسقوط ضحايا.
وطالبوا بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة، وتفاصيل تعاقدها مع شركات الأمن ومورّدي المساعدات.
تأسست المؤسسة في شباط/فبراير 2025، وتدعي أنها تسعى لتخفيف الجوع في غزة، مع ضمان "عدم وصول المساعدات لحماس"، وبدأت عملياتها فعليًا في أواخر أيار/مايو.
ومع ذلك، واجهت المؤسسة انتقادات واسعة من منظمات إغاثية أممية ودولية، شككت في حياديتها نظرا لدعمها من واشنطن وتل أبيب.
وفي تموز/يوليو الجاري، طالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاق المؤسسة فورا، معتبرة أن نموذجها التوزيعي يعرض حياة المدنيين للخطر بدلًا من إنقاذها.
يشار إلى أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية حادّة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مجاعة تفتك بالسكان، وسط تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية، بما فيها أوامر محكمة العدل الدولية.
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