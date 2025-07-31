وزارة الصحة بغزة: استمرار إخفاء الدكتور مروان الهمص منذ عشرة أيام والاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن عشرة أيام مضت على اختطاف الدكتور مروان الهمص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون معرفة أي معلومات عن وضعه الصحي أو ظروف اعتقاله.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي“ينتهج سياسة الإخفاء القسري بحق الأسرى من الطواقم الطبية”، موضحة أن عدد الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 361 أسيرًا.

وأضافت الوزارة أن إفادات الأسرى المحررين ومحامي الأسرى تؤكد“تعرض الطواقم الطبية لظروف اعتقال صعبة وإجراءات تنكيلية”.

ودعت الوزارة الجهات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الطواقم الطبية المعتقلة، وفي مقدمتهم الدكتور مروان الهمص.