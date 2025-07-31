وزارة الصحة بغزة: استمرار إخفاء الدكتور مروان الهمص منذ عشرة أيام والاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية

وزارة الصحة بغزة: استمرار إخفاء الدكتور مروان الهمص منذ عشرة أيام والاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي“ينتهج سياسة الإخفاء القسري بحق الأسرى من الطواقم الطبية”، موضحة أن عدد الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 361 أسيرًا.
وأضافت الوزارة أن إفادات الأسرى المحررين ومحامي الأسرى تؤكد“تعرض الطواقم الطبية لظروف اعتقال صعبة وإجراءات تنكيلية”.
ودعت الوزارة الجهات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الطواقم الطبية المعتقلة، وفي مقدمتهم الدكتور مروان الهمص.
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