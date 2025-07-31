الرئيس اللبناني: ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت -PNN- أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، التزام الدولة اللبنانية بسحب سلاح جميع القوى المسلّحة في البلاد، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية والدولية المطالبة بإعادة حصرية السلاح إلى مؤسسات الدولة.

وقال عون، خلال كلمة ألقاها في وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش، إن "واجب جميع الأطراف السياسية أن تقتنص الفرصة التاريخية اليوم قبل الغد"، مضيفًا: "ندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الأراضي اللبنانية".

واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية "لاستعادة ثقة العالم بالدولة اللبنانية، وقدرتها على الدفاع عن نفسها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإرهاب"، مجددًا التأكيد على أن الدولة "تدفع باتجاه استعادة القرار السيادي على كامل أراضيها".

مبادرة سعودية لاستقرار الحدود بين لبنان وسورية

وأضاف الرئيس اللبناني أن حكومته تلقّت مؤخرًا "مبادرة مشكورة من الأشقاء السعوديين للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسورية"، في خطوة وصفها بأنها تصب في مصلحة البلدين وتساعد على إعادة تنظيم العلاقة مع دمشق.

وفي ما يتعلق بانتشار الجيش، قال عون إن المؤسسة العسكرية تمكنت من بسط سلطتها في منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، مشيرًا إلى أنها "جمعت السلاح من تلك المناطق ودمّرت ما لا يمكن استخدامه منه"، بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية.

وأكد أن الجيش سيستكمل انتشاره في الجنوب رغم عدم التزام إسرائيل بتعهداتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مستندًا إلى خطة لضم 4500 جندي جديد، يجري تطويعهم وتدريبهم حاليًا.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الدولة تعمل على تأمين تمويل طويل الأمد لدعم المؤسسة العسكرية، قائلاً إن لبنان "يسعى للحصول على مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات لدعم الجيش وقوى الأمن".

وأضاف أن الجيش قدّم تضحيات جسيمة، مشيرًا إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الضابط محمد فرحات في جنوب البلاد، بعدما واجه القوات الإسرائيلية "وجهًا لوجه" في موقف وصفه بـ"البطولي"، مجددًا التأكيد على أن "كل سلاح خارج الدولة يجب أن يُسحب، احترامًا للشهداء وتضحياتهم".

وشدد عون على أن "لا فئة يجب أن تستقوي بسلاح أو دعم خارجي أو محور إقليمي"، مشيرًا إلى أن "الشرعية لا تكون إلا بشرعية الجيش"، داعيًا القوى السياسية إلى الاصطفاف خلف المؤسسة العسكرية في ما وصفه بـ"اللحظة التاريخية".

وشدد على أن ما يطالب به الجيش اليوم هو تفويض رسمي لحمل السلاح عن جميع اللبنانيين، وحماية الحدود باسم الدولة وحدها، قائلاً: "العيد لا يكتمل إلا باكتمال التحرير، والبدء بالإعمار، وتكريس حصرية السلاح بيد الجيش".