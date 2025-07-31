  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
طفولة آمنة ومستقبل مشرق مع كهرباء القدس

طفولة آمنة ومستقبل مشرق مع كهرباء القدس

2025-07-31 05:07:54
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله والبيرة /PNN/ استمرارًا لمسيرتنا في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والرشيد للكهرباء، نظمنا الأربعاء 30/7/2025 ورشة توعوية تفاعلية في مخيم البيرة الصيفي، استهدفنا خلالها 50 طفلًا من المشاركين في المخيم.

قدّمت الورشة المهندسة روزان حسون، التي تفاعلت مع الأطفال بأسلوب مبسّط وشيّق، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وسبل الوقاية من أخطارها. تضمّنت الورشة أنشطة تفاعلية، ومسابقات تعليمية ممتعة، هدفت إلى ترسيخ المعلومات بأسلوب محبب وقريب من عالم الأطفال.

كما قمنا بتوزيع نشرات توعوية وهدايا رمزية تُعزز من الرسائل التوعوية وتبقيها حاضرة في أذهانهم.











MENAFN31072025000205011050ID1109866960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث