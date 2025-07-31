طفولة آمنة ومستقبل مشرق مع كهرباء القدس

طفولة آمنة ومستقبل مشرق مع كهرباء القدس
قدّمت الورشة المهندسة روزان حسون، التي تفاعلت مع الأطفال بأسلوب مبسّط وشيّق، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وسبل الوقاية من أخطارها. تضمّنت الورشة أنشطة تفاعلية، ومسابقات تعليمية ممتعة، هدفت إلى ترسيخ المعلومات بأسلوب محبب وقريب من عالم الأطفال.
كما قمنا بتوزيع نشرات توعوية وهدايا رمزية تُعزز من الرسائل التوعوية وتبقيها حاضرة في أذهانهم.
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