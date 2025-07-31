طفولة آمنة ومستقبل مشرق مع كهرباء القدس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله والبيرة /PNN/ استمرارًا لمسيرتنا في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والرشيد للكهرباء، نظمنا الأربعاء 30/7/2025 ورشة توعوية تفاعلية في مخيم البيرة الصيفي، استهدفنا خلالها 50 طفلًا من المشاركين في المخيم.

قدّمت الورشة المهندسة روزان حسون، التي تفاعلت مع الأطفال بأسلوب مبسّط وشيّق، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وسبل الوقاية من أخطارها. تضمّنت الورشة أنشطة تفاعلية، ومسابقات تعليمية ممتعة، هدفت إلى ترسيخ المعلومات بأسلوب محبب وقريب من عالم الأطفال.

كما قمنا بتوزيع نشرات توعوية وهدايا رمزية تُعزز من الرسائل التوعوية وتبقيها حاضرة في أذهانهم.