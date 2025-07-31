مستشفى شهداء الأقصى: الواضع داخل المستشفى كارثي بكل المقاييس

مستشفى شهداء الأقصى: الواضع داخل المستشفى كارثي بكل المقاييس
وأشارت إلى أن أعداد الجرحى بالمئات نتيجة العدوان المستمر، كما أن قسم الطوارئ غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات الخطيرة، إضافة إلى أن أقسام المبيت ممتلئة بالكامل ولا تستطيع استقبال جرحى جدد، فيما أن جميع الأقسام مكتظة بالمرضى بما يفوق القدرة التشغيلية للمستشفى.
ولفتت إلى أن العمل توقف داخل غرف العمليات بسبب عدم توفر أسرّة مبيت، إذ ما زال عدد من المرضى داخل غرف العمليات لعدم وجود أماكن لنقلهم، في وقت يشهد المستشفى نقص شديد جدا في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
وناشدت إدارة المستشفى، الجهات الرسمية والإنسانية والدولية التدخل العاجل لتقديم الدعم اللازم وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح.
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