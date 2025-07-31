مستشفى شهداء الأقصى: الواضع داخل المستشفى كارثي بكل المقاييس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إن الواضع داخل المستشفى كارثي بكل المقاييس، ويواجه أوضاعا صحية وإنسانية بالغة الخطورة في ظل تصاعد أعداد الجرحى والاحتياجات الطبية الطارئة.

وأشارت إلى أن أعداد الجرحى بالمئات نتيجة العدوان المستمر، كما أن قسم الطوارئ غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات الخطيرة، إضافة إلى أن أقسام المبيت ممتلئة بالكامل ولا تستطيع استقبال جرحى جدد، فيما أن جميع الأقسام مكتظة بالمرضى بما يفوق القدرة التشغيلية للمستشفى.

ولفتت إلى أن العمل توقف داخل غرف العمليات بسبب عدم توفر أسرّة مبيت، إذ ما زال عدد من المرضى داخل غرف العمليات لعدم وجود أماكن لنقلهم، في وقت يشهد المستشفى نقص شديد جدا في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وناشدت إدارة المستشفى، الجهات الرسمية والإنسانية والدولية التدخل العاجل لتقديم الدعم اللازم وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح.