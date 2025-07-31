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العراق تحذر من موجة غبار

العراق تحذر من موجة غبار

2025-07-31 01:07:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت هيئة الانواء الجوية، تحديثات جديدة عن توقعات الطقس للأيام المقبلة في العراق.
وقالت الهيئة في بيان، ان "صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة من جهة غرب البلاد، بالتزامن مع نشاط نسبي للرياح السطحية الشمالية الغربية، مما أدى إلى تصاعد موجات غبار خفيفة إلى معتدلة الكثافة في مناطق متفرقة من الأنبار ونينوى وأجزاء من المنطقة الوسطى".


وذكرت ان "تصاعد الغبار جاء بسبب الفارق الحراري الناتج عن اندفاع الكتلة الهوائية الاقل حرارة نحو أجواء شديدة السخونة، ما أدى إلى تشكّل اضطرابات سطحية ونشاط الرياح الهابطة ، خصوصا فوق الأراضي المكشوفة والصحراوية".


وتوقعت الهيئة "استمرار تأثير الكتلة الهوائية خلال الساعات المقبلة، وفرص استمرار إثارة غبار خفيف إلى معتدل في بعض المناطق المكشوفة"، لافتة الى ان "هناك انخفاض طفيف مرتقب على درجات الحرارة، خاصة في غرب وشمال البلاد ووسطها.


وبين ان "هناك تحسن تدريجي في مدى الرؤية الأفقية مع هدوء نسبي في حركة الرياح خلال الليل والصباح الباكر، على ان تعاود نشاطها المثير للغبار، لافتة الى ان "الغبار الحالي يُعد ظاهرة مؤقتة وعابرة مرتبطة بالتغير في خصائص الكتلة الهوائية، ولا يُتوقع أن يتحول إلى عاصفة غبارية واسعة الانتشار في عموم المدن".

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