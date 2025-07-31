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قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي على كييف

قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي على كييف

2025-07-31 01:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف الخميس.
وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرا. في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح".

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