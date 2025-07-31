قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي على كييف

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قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي على كييف
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتيل وأكثر من 20 جريحا في قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف الخميس.
وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرا. في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح".
وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرا. في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح".
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