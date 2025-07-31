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تفعيل خطي السلط والكرك ضمن مشروع النقل بين عمّان والمحافظات اليوم

تفعيل خطي السلط والكرك ضمن مشروع النقل بين عمّان والمحافظات اليوم

2025-07-31 01:07:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفتتح وزارة النقل رسميا التشغيل الفعلي لخطي عمّان السلط وعمّان الكرك ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل بين عمّان ومراكز المحافظات اليوم الخميس.
ويجري الافتتاح ضمن حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص وعدد من وسائل الإعلام.
وتم التشغيل الرسمي لخطي إربد – عمّان وجرش – عمّان اعتبارا من 1 تموز الحالي.
وأكّدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، في وقت سابق أن مشروع هيكلة النقل العام بين مراكز المحافظات يشكل نقلة نوعية على صعيد تطوير خدمات النقل العام في المملكة، حيث يعتمد على تشغيل حافلات مزودة بأنظمة تتبع ومراقبة وتحصيل الأجرة إلكترونيا، ويعمل وفق ترددات زمنية ثابتة تضمن انسيابية وانتظام الخدمة.
وقالت، إنّ المشروع يهدف إلى تحسين مستوى النقل بين العاصمة وبقية المحافظات وتعزيز الربط بين المدن الرئيسة، بما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة، إضافة إلى توفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة بأسعار مناسبة.
وأضافت، أن المرحلة الأولى من المشروع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل التي تركز على بناء شبكة نقل عام متكاملة وذكية تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية وتواكب التوسع الحضري.


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