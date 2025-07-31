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إيران تطالب الولايات المتحدة بتعويضات قبل الدخول في محادثات نووية

إيران تطالب الولايات المتحدة بتعويضات قبل الدخول في محادثات نووية

2025-07-31 01:07:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الخميس عن وزير الخارجية الإيراني القول إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب الشهر الماضي، في إطار تشديد طهران موقفها وفرضها لشروط جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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