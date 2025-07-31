إيران تطالب الولايات المتحدة بتعويضات قبل الدخول في محادثات نووية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إيران تطالب الولايات المتحدة بتعويضات قبل الدخول في محادثات نووية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الخميس عن وزير الخارجية الإيراني القول إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب الشهر الماضي، في إطار تشديد طهران موقفها وفرضها لشروط جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"هت 8" تعزّز استراتيجيتها الرأسمالية بالحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي
إل جي تكشف عن عروضها الصيفية الحصرية لترتقي بكل لحظة في هذا الموسم
5 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة
أربعة حيتان ضخمة جرفتها المياه إلى سواحل اليابان إثر تسونامي - فيديو
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس- تحذيرات
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوكرانيا اليوم