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شهيدان برصاص الاحتلال خلال هجوم المستوطنين قرب رام الله
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينييْن اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس في هجوم للمستوطنين على بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
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