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5 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة

5 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة

2025-07-31 12:05:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مجمع الشفاء الطبي بإستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين جنوبي مدينة غزة، مضيفا أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

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