مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوكرانيا اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة اليوم الخميس، بناء على طلب روسيا، حول الأزمة الأوكرانية.

وذكرت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة التي ترأس مجلس الأمن في يوليو أنه من المقرر أن تعقد الجلسة الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو).

وفي إعلانه عن الجلسة، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن روسيا تقترح التركيز على مناقشة الإجراءات التي "تقوض البحث عن سبل تسوية النزاع الأوكراني دبلوماسيا، بما في ذلك محاولات تعطيل المسار التفاوضي الروسي الأوكراني المباشر في إسطنبول".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعطى مهلة 10 أيام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن واشنطن ستفرض عقوبات أو رسوما جمركية أو "إجراءات أخرى" على روسيا.