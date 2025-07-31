أربعة حيتان ضخمة جرفتها المياه إلى سواحل اليابان إثر تسونامي - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات قبالة السواحل الروسية، ما أدى إلى تشكل موجات تسونامي ضربت المناطق الساحلية في جزر الكوريل وجزيرة هوكايدو الشمالية الكبرى في اليابان.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن التحذيرات امتدت أيضا إلى سواحل كاليفورنيا وألاسكا وهاواي في الولايات المتحدة، إلى جانب مناطق ساحلية أخرى في اتجاه نيوزيلندا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا ضربت ميناء إيشنوماكي، وهو ميناء رئيسي في محافظة مياغي على الساحل الشرقي، مشيرة إلى أنها أعلى موجة تم تسجيلها حتى الآن.

وقد سجلت موجات بلغ ارتفاعها 40 سنتيمترا في 16 موقعا آخر على طول الساحل الهادئ، حيث تحركت الأمواج جنوبا من هوكايدو حتى المناطق القريبة من شمال شرق طوكيو.

وفي خضم هذه الفوضى، جُرفت أربعة حيتان ضخمة إلى الساحل الياباني بعد ساعات من وقوع الزلزال، حيث انتشرت لقطات لوجودها على الشاطئ في وسائل الإعلام. وقد نشرت BNO News مقطع فيديو يظهر الحيتان وهي ملقاة على الساحل بينما كانت الأمواج تضرب الشاطئ وتعود.