تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس- تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في معظم المناطق، بينما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة خاصة شمالًا. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلًا: أجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر نتيجة لتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار في مناطق البادية.