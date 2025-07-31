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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء

2025-07-31 12:04:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن المناطق المدرجة ادناه في المملكة الأسبوع القادم.

كما أعلنت شركة كهرباء إربد انها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في جرش.

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