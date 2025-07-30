وفاة لطفي لبيب الوجه المحبوب للجمهور بعد صراع مع المرض
القاهرة - محمد صلاح
رحل عن عالمنا صباح أمس الفنان الكبير لطفي لبيب، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.
ويعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، وترك بصمة في الدراما والسينما المصرية، من خلال أدواره التي جمع فيها بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات متنوعة جعلته واحدا من الوجوه المحبوبة لدى الجمهور في أي دور يجسده تلفزيونيا أو سينمائيا.
وفي هذا المصاب الأليم، أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة د.أشرف زكي، تأجيل الاحتفال بالعيد الثاني لتأسيس دار إقامة كبار الفنانين، وذلك حدادا على وفاة الفنان لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء بعد مشوار فني حافل، وسط حالة واسعة من الحزن بين جمهوره المصري والعربي.
لبيب أصيب بنزيف في الحنجرة دخل على إثره المستشفى وأثر على حالته الصحية بشكل مباشر، وأدى لمنع الزيارات عنه خوفا من تعرضه لأي مضاعفات.
وشارك لطفي لبيب في أكثر من 100 فيلم سينمائي وقرابة 30 عملا دراميا، مع عدد من الممثلين الكبار، واشتهر بدور السفير الإسرائيلي في فيلم السفارة في العمارة مع الفنان عادل إمام، وكذلك دور السائق في فيلم «عسل اسود» مع الفنان أحمد حلمي، فضلا عن تعاونه مع كبار الممثلين المصريين.
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