وفاة لطفي لبيب الوجه المحبوب للجمهور بعد صراع مع المرض



القاهرة - محمد صلاح

رحل عن عالمنا صباح أمس الفنان الكبير لطفي لبيب، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، وترك بصمة في الدراما والسينما المصرية، من خلال أدواره التي جمع فيها بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات متنوعة جعلته واحدا من الوجوه المحبوبة لدى الجمهور في أي دور يجسده تلفزيونيا أو سينمائيا.

وفي هذا المصاب الأليم، أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة د.أشرف زكي، تأجيل الاحتفال بالعيد الثاني لتأسيس دار إقامة كبار الفنانين، وذلك حدادا على وفاة الفنان لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء بعد مشوار فني حافل، وسط حالة واسعة من الحزن بين جمهوره المصري والعربي.

لبيب أصيب بنزيف في الحنجرة دخل على إثره المستشفى وأثر على حالته الصحية بشكل مباشر، وأدى لمنع الزيارات عنه خوفا من تعرضه لأي مضاعفات.

وشارك لطفي لبيب في أكثر من 100 فيلم سينمائي وقرابة 30 عملا دراميا، مع عدد من الممثلين الكبار، واشتهر بدور السفير الإسرائيلي في فيلم السفارة في العمارة مع الفنان عادل إمام، وكذلك دور السائق في فيلم «عسل اسود» مع الفنان أحمد حلمي، فضلا عن تعاونه مع كبار الممثلين المصريين.

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