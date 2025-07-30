الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية إضافية على البرازيل بنسبة 40 في المئة

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الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية إضافية على البرازيل بنسبة 40 في المئة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 7 (كونا) -– وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من البرازيل بنسبة 40 في المئة ما يرفع إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50 في المئة.
وذكر البيت الابيض في بيان إعلان الرسوم الجمركية على البرازيل أن ذلك جاء استجابة لسياسات البرازيل التي وصفتها إدارة ترامب بأنها "غير متوافقة" مع المصالح الأمريكية وتشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي والاقتصاد الأمريكي.
كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع كذلك اليوم الأربعاء على إعلان يتضمن فرض تعريفات جمركية على واردات النحاس مرجعا الإجراء إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.
ويشمل الإعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس وذلك بدءا من الأول من أغسطس المقبل.
وكان الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا قد أعرب في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي رفضه ما وصفها ب "التهديدات والاملاءات" التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بلاده وحذر من أن بلاده يمكن أن "ترد بالمثل" على الرسوم الجمركية الأمريكية. (النهاية)
ا م م / م م ج
وذكر البيت الابيض في بيان إعلان الرسوم الجمركية على البرازيل أن ذلك جاء استجابة لسياسات البرازيل التي وصفتها إدارة ترامب بأنها "غير متوافقة" مع المصالح الأمريكية وتشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي والاقتصاد الأمريكي.
كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع كذلك اليوم الأربعاء على إعلان يتضمن فرض تعريفات جمركية على واردات النحاس مرجعا الإجراء إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.
ويشمل الإعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس وذلك بدءا من الأول من أغسطس المقبل.
وكان الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا قد أعرب في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي رفضه ما وصفها ب "التهديدات والاملاءات" التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بلاده وحذر من أن بلاده يمكن أن "ترد بالمثل" على الرسوم الجمركية الأمريكية. (النهاية)
ا م م / م م ج
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