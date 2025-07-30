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الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية إضافية على البرازيل بنسبة 40 في المئة

الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية إضافية على البرازيل بنسبة 40 في المئة

2025-07-30 11:14:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 7 (كونا) -– وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من البرازيل بنسبة 40 في المئة ما يرفع إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50 في المئة.
وذكر البيت الابيض في بيان إعلان الرسوم الجمركية على البرازيل أن ذلك جاء استجابة لسياسات البرازيل التي وصفتها إدارة ترامب بأنها "غير متوافقة" مع المصالح الأمريكية وتشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي والاقتصاد الأمريكي.
كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع كذلك اليوم الأربعاء على إعلان يتضمن فرض تعريفات جمركية على واردات النحاس مرجعا الإجراء إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.
ويشمل الإعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس وذلك بدءا من الأول من أغسطس المقبل.
وكان الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا قد أعرب في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي رفضه ما وصفها ب "التهديدات والاملاءات" التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بلاده وحذر من أن بلاده يمكن أن "ترد بالمثل" على الرسوم الجمركية الأمريكية. (النهاية)

ا م م / م م ج


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