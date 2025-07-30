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مجلس الأمن القومي التركي: إحباط ما يستهدف سيادة سوريا أولوية قصوى لتركيا

مجلس الأمن القومي التركي: إحباط ما يستهدف سيادة سوريا أولوية قصوى لتركيا

2025-07-30 11:14:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 30 - 7 (كونا) -- أكد مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء أن إحباط جميع الأنشطة الانفصالية والهدامة ومنع الهجمات وعمليات الاحتلال التي تستهدف سيادة سوريا تشكل أولوية قصوى لتركيا.
جاء ذلك في بيان للمجلس نشرته دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية عبر حسابها على منصة (إكس) في ختام اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.
وأكد المجلس استمرار دعم أنقرة للحكومة السورية في مساعيها لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها.
وأشار البيان إلى مناقشة المجلس باستفاضة للتطورات في سوريا مع الأخذ في الاعتبار تداعيات الأحداث الجارية بالمنطقة مؤكدا استمرار دعم تركيا للحكومة السورية في مساعيها لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها.
كما جرى خلال الاجتماع بحسب البيان تقييم التبعات السياسية والعسكرية للمرحلة التي بدأت مع هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران.
وشدد البيان على ضرورة منع تجدد التوترات والصراعات في الشرق الأوسط الذي يعاني أصلا من هشاشة شديدة داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والتحرك فورا من أجل إيقاف حكومة الاحتلال التي انتهكت القانون الدولي باستهدافها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن ثم إيران والتي تسعى لجر المنطقة إلى الهاوية من خلال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في غزة.
وفيما يخص الحرب الروسية - الأوكرانية أعرب البيان عن القلق إزاء بوادر التصعيد مجددا التأكيد على استعداد تركيا لتحمل المسؤولية وتقديم كل مساهمة ممكنة لإحلال سلام دائم.
كما جرى خلال الاجتماع تقييم التقدم المحرز في تحقيق هدف "تركيا بلا إرهاب" والإجراءات المستقبلية في هذا الصدد. (النهاية)

أ ع س / ر ج


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