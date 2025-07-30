مجلس الأمن القومي التركي: إحباط ما يستهدف سيادة سوريا أولوية قصوى لتركيا

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مجلس الأمن القومي التركي: إحباط ما يستهدف سيادة سوريا أولوية قصوى لتركيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 30 - 7 (كونا) -- أكد مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء أن إحباط جميع الأنشطة الانفصالية والهدامة ومنع الهجمات وعمليات الاحتلال التي تستهدف سيادة سوريا تشكل أولوية قصوى لتركيا.
جاء ذلك في بيان للمجلس نشرته دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية عبر حسابها على منصة (إكس) في ختام اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.
وأكد المجلس استمرار دعم أنقرة للحكومة السورية في مساعيها لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها.
وأشار البيان إلى مناقشة المجلس باستفاضة للتطورات في سوريا مع الأخذ في الاعتبار تداعيات الأحداث الجارية بالمنطقة مؤكدا استمرار دعم تركيا للحكومة السورية في مساعيها لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها.
كما جرى خلال الاجتماع بحسب البيان تقييم التبعات السياسية والعسكرية للمرحلة التي بدأت مع هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران.
وشدد البيان على ضرورة منع تجدد التوترات والصراعات في الشرق الأوسط الذي يعاني أصلا من هشاشة شديدة داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والتحرك فورا من أجل إيقاف حكومة الاحتلال التي انتهكت القانون الدولي باستهدافها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن ثم إيران والتي تسعى لجر المنطقة إلى الهاوية من خلال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في غزة.
وفيما يخص الحرب الروسية - الأوكرانية أعرب البيان عن القلق إزاء بوادر التصعيد مجددا التأكيد على استعداد تركيا لتحمل المسؤولية وتقديم كل مساهمة ممكنة لإحلال سلام دائم.
كما جرى خلال الاجتماع تقييم التقدم المحرز في تحقيق هدف "تركيا بلا إرهاب" والإجراءات المستقبلية في هذا الصدد. (النهاية)
أ ع س / ر ج
جاء ذلك في بيان للمجلس نشرته دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية عبر حسابها على منصة (إكس) في ختام اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.
وأكد المجلس استمرار دعم أنقرة للحكومة السورية في مساعيها لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها.
وأشار البيان إلى مناقشة المجلس باستفاضة للتطورات في سوريا مع الأخذ في الاعتبار تداعيات الأحداث الجارية بالمنطقة مؤكدا استمرار دعم تركيا للحكومة السورية في مساعيها لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها.
كما جرى خلال الاجتماع بحسب البيان تقييم التبعات السياسية والعسكرية للمرحلة التي بدأت مع هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران.
وشدد البيان على ضرورة منع تجدد التوترات والصراعات في الشرق الأوسط الذي يعاني أصلا من هشاشة شديدة داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والتحرك فورا من أجل إيقاف حكومة الاحتلال التي انتهكت القانون الدولي باستهدافها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن ثم إيران والتي تسعى لجر المنطقة إلى الهاوية من خلال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في غزة.
وفيما يخص الحرب الروسية - الأوكرانية أعرب البيان عن القلق إزاء بوادر التصعيد مجددا التأكيد على استعداد تركيا لتحمل المسؤولية وتقديم كل مساهمة ممكنة لإحلال سلام دائم.
كما جرى خلال الاجتماع تقييم التقدم المحرز في تحقيق هدف "تركيا بلا إرهاب" والإجراءات المستقبلية في هذا الصدد. (النهاية)
أ ع س / ر ج
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