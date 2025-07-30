سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان قضايا غزة وإيران واتفاقية التجارة الحرة

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سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان قضايا غزة وإيران واتفاقية التجارة الحرة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 7 (كونا) -- بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع الانسانية في غزة والملف الإيراني والمفاوضات الخليجية - البريطانية بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع جرى بمقر مكتب رئيس الوزراء في لندن حيث أكد الجانبان على ضرورة وضع حد لحالة الجوع والترويع التي يعشيها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وأوضح أنهما جددا المطالبة بتوفير كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لسكان غزة فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني دعم المملكة المتحدة لعمليات الإنزال الجوي الأردنية لتوصيل المساعدات بسرعة إلى الفئات الأكثر ضعفا من سكان غزة.
ولفت البيان إلى قيام رئيس الوزراء البريطاني بإطلاع السلطان هيثم بن طارق على محادثاته مع قادة العالم خلال اليومين الماضيين بشأن الوضع في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
وبين أن المحادثات حول هذه القضية خلصت إلى الاتفاق على أهمية وضع خطة سلام طويلة الأمد تتضمن مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالملف الإيراني حمل البيان شكر رئيس الوزراء البريطاني لسلطان عمان على الجهود المستمرة التي تبذلها السلطنة لأجل التوصل إلى حل دبلوماسي يجنب العودة إلى الصراع ويضمن السلام والأمن في المنطقة.
وعن المحادثات التجارية القائمة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أشار البيان إلى تسليط ستارمر الضوء على الإمكانيات الهائلة التي ستوفرها هذه الاتفاقية التجارية للاقتصاد البريطاني والشركات البريطانية.
وأكد أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان في مجالات مهمة كالطاقة والتكنولوجيا والدفاع والأمن. (النهاية)
م ر ن / م م ج
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع جرى بمقر مكتب رئيس الوزراء في لندن حيث أكد الجانبان على ضرورة وضع حد لحالة الجوع والترويع التي يعشيها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وأوضح أنهما جددا المطالبة بتوفير كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لسكان غزة فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني دعم المملكة المتحدة لعمليات الإنزال الجوي الأردنية لتوصيل المساعدات بسرعة إلى الفئات الأكثر ضعفا من سكان غزة.
ولفت البيان إلى قيام رئيس الوزراء البريطاني بإطلاع السلطان هيثم بن طارق على محادثاته مع قادة العالم خلال اليومين الماضيين بشأن الوضع في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
وبين أن المحادثات حول هذه القضية خلصت إلى الاتفاق على أهمية وضع خطة سلام طويلة الأمد تتضمن مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالملف الإيراني حمل البيان شكر رئيس الوزراء البريطاني لسلطان عمان على الجهود المستمرة التي تبذلها السلطنة لأجل التوصل إلى حل دبلوماسي يجنب العودة إلى الصراع ويضمن السلام والأمن في المنطقة.
وعن المحادثات التجارية القائمة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أشار البيان إلى تسليط ستارمر الضوء على الإمكانيات الهائلة التي ستوفرها هذه الاتفاقية التجارية للاقتصاد البريطاني والشركات البريطانية.
وأكد أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان في مجالات مهمة كالطاقة والتكنولوجيا والدفاع والأمن. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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