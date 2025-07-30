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سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان قضايا غزة وإيران واتفاقية التجارة الحرة

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان قضايا غزة وإيران واتفاقية التجارة الحرة

2025-07-30 11:14:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 7 (كونا) -- بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع الانسانية في غزة والملف الإيراني والمفاوضات الخليجية - البريطانية بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع جرى بمقر مكتب رئيس الوزراء في لندن حيث أكد الجانبان على ضرورة وضع حد لحالة الجوع والترويع التي يعشيها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وأوضح أنهما جددا المطالبة بتوفير كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لسكان غزة فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني دعم المملكة المتحدة لعمليات الإنزال الجوي الأردنية لتوصيل المساعدات بسرعة إلى الفئات الأكثر ضعفا من سكان غزة.
ولفت البيان إلى قيام رئيس الوزراء البريطاني بإطلاع السلطان هيثم بن طارق على محادثاته مع قادة العالم خلال اليومين الماضيين بشأن الوضع في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام.
وبين أن المحادثات حول هذه القضية خلصت إلى الاتفاق على أهمية وضع خطة سلام طويلة الأمد تتضمن مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالملف الإيراني حمل البيان شكر رئيس الوزراء البريطاني لسلطان عمان على الجهود المستمرة التي تبذلها السلطنة لأجل التوصل إلى حل دبلوماسي يجنب العودة إلى الصراع ويضمن السلام والأمن في المنطقة.
وعن المحادثات التجارية القائمة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أشار البيان إلى تسليط ستارمر الضوء على الإمكانيات الهائلة التي ستوفرها هذه الاتفاقية التجارية للاقتصاد البريطاني والشركات البريطانية.
وأكد أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان في مجالات مهمة كالطاقة والتكنولوجيا والدفاع والأمن. (النهاية)

م ر ن / م م ج


MENAFN30072025000071011013ID1109865804

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