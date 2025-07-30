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وزير الإعلام السعودي: المملكة تشهد قصة تحول طموحة في مختلف المجالات

وزير الإعلام السعودي: المملكة تشهد قصة تحول طموحة في مختلف المجالات

2025-07-30 11:14:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 7 (كونا) -- قال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري اليوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية تشهد قصة تحول طموحة في مختلف المجالات مشيرا إلى أن (رؤية المملكة 2030) لم تعد مجرد إطار زمني مستقبلي بل باتت رمزا لطموح وطني لا سقف له انعكس في إنجازات ملموسة ومحط اهتمام عالمي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي في نسخته ال23 والذي عقد في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي حيث تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمستجدات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير الدوسري أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بقيمة تجاوزت 30 مليار ريال سعودي (نحو 8 مليارات دولار أمريكي) استفادت منها 108 دول من خلال أكثر من 3500 مشروع وبرنامج بالإضافة إلى تنفيذ قرابة 230 ألف عملية جراحية تطوعية بمشاركة أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة.
وفي سياق متصل أشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم دعما تنمويا تجاوز 27ر4 مليارات ريال (نحو 14ر1 مليار دولار) شمل أكثر من 265 مشروعا في مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي ذكر الدوسري أن حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة بلغ 495 مليار ريال (حوالي 132 مليار دولار) في عام 2024 ما يمثل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما ارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية من شركتين في عام 2020 إلى 23 شركة في 2024.
وأضاف أن المملكة حلت في المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024 مؤكدا أن السعودية أصبحت مساهما في صناعة التقنية لا مستهلكا لها فقط.
وفي القطاع التعليمي أشار إلى أن طلاب المملكة حققوا 23 جائزة في معرض (آيسف 2025) لتحل المملكة في المركز الثاني عالميا بعدد الجوائز الكبرى إضافة إلى فوزها بالجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025 و124 ميدالية عالمية ما يعكس نجاح الاستثمار في تنمية الإنسان السعودي.
أما في قطاع السياحة لفت الوزير الإعلام إلى أن المملكة تصدرت دول العالم في نسبة نمو إيرادات السياحة الدولية خلال الربع الأول من 2025 وفقا لتقرير (بارومتر السياحة العالمية) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة كما تم إدراج منتجع (شيبارة) ضمن قائمة أعظم الأماكن في العالم لعام 2025 من مجلة (تايم) العالمية.
وفي المجال الإعلامي أعلن الدوسري صدور الموافقة الكريمة على إقامة النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤكدا أن الإعلام السعودي يشهد تحولا نوعيا نحو صناعة التأثير وتقديم الرسالة بمهنية عالمية.
وفي قطاع الرياضات الإلكترونية أوضح أن المملكة أصبحت مركزا رئيسيا للرياضات الإلكترونية مستشهدا باستضافة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تقام بجوائز مالية تفوق 262 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار) وهي الأعلى في تاريخ هذه الرياضات.
من جانبه استعرض وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي أبرز منجزات وزارته مبينا أن الوزارة تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية من أصل 96 هدفا لرؤية السعودية 2030 تشمل حماية البيئة وضمان الأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وقال الفضلي إن الوزارة أطلقت 160 مبادرة استراتيجية ترتكز على 17 هدفا يتم قياسها عبر 72 مؤشرا استراتيجيا مشيرا إلى إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 3ر151 مليون شجرة حتى الآن ضمن مبادرة (السعودية الخضراء).
وأضاف أن عدد المتنزهات الوطنية ارتفع إلى 500 متنزه وتمت مضاعفة نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من أربعة أضعاف لتبلغ 1ر18 بالمئة من مساحة المملكة إلى جانب إطلاق مراكز إقليمية لدراسة التغير المناخي والعواصف الغبارية وإصدار أكثر من 40 ألف تصريح بيئي.
وفيما يتعلق بقطاع المياه أوضح الوزير الفضلي أن استثمارات القطاع تجاوزت 232 مليار ريال (نحو 62 مليار دولار) منها مشاريع بقيمة 110 مليارات ريال (نحو 33ر29 مليار دولار) شملت محطات إنتاج المياه والخزن الاستراتيجي وخطوط النقل كما بلغ إنتاج المياه المحلاة 6ر16 مليون متر مكعب يوميا.
كما أشار إلى تشغيل 574 سدا بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 1ر4 مليارات متر مكعب إلى جانب العمل على إنشاء أكثر من 1000 سد جديد.
وفي القطاع الزراعي كشف الوزير أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بلغت 118 مليار ريال (نحو 4ر31 مليار دولار) في عام 2024 بزيادة 39 بالمئة مقارنة بعام 2020 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الأساسية مثل التمور والحليب الطازج وبيض المائدة.
وأضاف أن المملكة أصبحت الأولى عالميا في قيمة صادرات التمور التي بلغت 7ر1 مليار ريال (نحو 453 مليون دولار) وارتفعت صادرات المنتجات السمكية إلى 600 مليون ريال (نحو 160 مليون دولار) عام 2024.
وفيما يتعلق بالتمويل الزراعي بين الفضلي أن القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية تجاوزت 1ر7 مليارات ريال (نحو 9ر1 مليار دولار) في 2024 وهو أعلى مستوى منذ تأسيس الصندوق فيما ارتفع عدد المستفيدين من القروض من 1300 مستفيد في 2016 إلى 14 ألف مستفيد في 2024.
واختتم الوزير بتسليط الضوء على جهود الوزارة في تنظيم الأسواق الزراعية وبيع الماشية الحية بالأوزان ومراقبة استخدام المبيدات وتحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال علامات التوثيق مثل (عضوي) و (علامة التمور السعودية) و (سعودي قاب) إضافة إلى التعاون الدولي في مجالات الزراعة والاستمطار مع دول مثل الصين. (النهاية)

ع ش / ح م ف


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