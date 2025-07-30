وزير الإعلام السعودي: المملكة تشهد قصة تحول طموحة في مختلف المجالات

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وزير الإعلام السعودي: المملكة تشهد قصة تحول طموحة في مختلف المجالات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 7 (كونا) -- قال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري اليوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية تشهد قصة تحول طموحة في مختلف المجالات مشيرا إلى أن (رؤية المملكة 2030) لم تعد مجرد إطار زمني مستقبلي بل باتت رمزا لطموح وطني لا سقف له انعكس في إنجازات ملموسة ومحط اهتمام عالمي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي في نسخته ال23 والذي عقد في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي حيث تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمستجدات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير الدوسري أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بقيمة تجاوزت 30 مليار ريال سعودي (نحو 8 مليارات دولار أمريكي) استفادت منها 108 دول من خلال أكثر من 3500 مشروع وبرنامج بالإضافة إلى تنفيذ قرابة 230 ألف عملية جراحية تطوعية بمشاركة أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة.
وفي سياق متصل أشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم دعما تنمويا تجاوز 27ر4 مليارات ريال (نحو 14ر1 مليار دولار) شمل أكثر من 265 مشروعا في مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي ذكر الدوسري أن حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة بلغ 495 مليار ريال (حوالي 132 مليار دولار) في عام 2024 ما يمثل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما ارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية من شركتين في عام 2020 إلى 23 شركة في 2024.
وأضاف أن المملكة حلت في المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024 مؤكدا أن السعودية أصبحت مساهما في صناعة التقنية لا مستهلكا لها فقط.
وفي القطاع التعليمي أشار إلى أن طلاب المملكة حققوا 23 جائزة في معرض (آيسف 2025) لتحل المملكة في المركز الثاني عالميا بعدد الجوائز الكبرى إضافة إلى فوزها بالجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025 و124 ميدالية عالمية ما يعكس نجاح الاستثمار في تنمية الإنسان السعودي.
أما في قطاع السياحة لفت الوزير الإعلام إلى أن المملكة تصدرت دول العالم في نسبة نمو إيرادات السياحة الدولية خلال الربع الأول من 2025 وفقا لتقرير (بارومتر السياحة العالمية) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة كما تم إدراج منتجع (شيبارة) ضمن قائمة أعظم الأماكن في العالم لعام 2025 من مجلة (تايم) العالمية.
وفي المجال الإعلامي أعلن الدوسري صدور الموافقة الكريمة على إقامة النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤكدا أن الإعلام السعودي يشهد تحولا نوعيا نحو صناعة التأثير وتقديم الرسالة بمهنية عالمية.
وفي قطاع الرياضات الإلكترونية أوضح أن المملكة أصبحت مركزا رئيسيا للرياضات الإلكترونية مستشهدا باستضافة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تقام بجوائز مالية تفوق 262 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار) وهي الأعلى في تاريخ هذه الرياضات.
من جانبه استعرض وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي أبرز منجزات وزارته مبينا أن الوزارة تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية من أصل 96 هدفا لرؤية السعودية 2030 تشمل حماية البيئة وضمان الأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وقال الفضلي إن الوزارة أطلقت 160 مبادرة استراتيجية ترتكز على 17 هدفا يتم قياسها عبر 72 مؤشرا استراتيجيا مشيرا إلى إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 3ر151 مليون شجرة حتى الآن ضمن مبادرة (السعودية الخضراء).
وأضاف أن عدد المتنزهات الوطنية ارتفع إلى 500 متنزه وتمت مضاعفة نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من أربعة أضعاف لتبلغ 1ر18 بالمئة من مساحة المملكة إلى جانب إطلاق مراكز إقليمية لدراسة التغير المناخي والعواصف الغبارية وإصدار أكثر من 40 ألف تصريح بيئي.
وفيما يتعلق بقطاع المياه أوضح الوزير الفضلي أن استثمارات القطاع تجاوزت 232 مليار ريال (نحو 62 مليار دولار) منها مشاريع بقيمة 110 مليارات ريال (نحو 33ر29 مليار دولار) شملت محطات إنتاج المياه والخزن الاستراتيجي وخطوط النقل كما بلغ إنتاج المياه المحلاة 6ر16 مليون متر مكعب يوميا.
كما أشار إلى تشغيل 574 سدا بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 1ر4 مليارات متر مكعب إلى جانب العمل على إنشاء أكثر من 1000 سد جديد.
وفي القطاع الزراعي كشف الوزير أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بلغت 118 مليار ريال (نحو 4ر31 مليار دولار) في عام 2024 بزيادة 39 بالمئة مقارنة بعام 2020 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الأساسية مثل التمور والحليب الطازج وبيض المائدة.
وأضاف أن المملكة أصبحت الأولى عالميا في قيمة صادرات التمور التي بلغت 7ر1 مليار ريال (نحو 453 مليون دولار) وارتفعت صادرات المنتجات السمكية إلى 600 مليون ريال (نحو 160 مليون دولار) عام 2024.
وفيما يتعلق بالتمويل الزراعي بين الفضلي أن القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية تجاوزت 1ر7 مليارات ريال (نحو 9ر1 مليار دولار) في 2024 وهو أعلى مستوى منذ تأسيس الصندوق فيما ارتفع عدد المستفيدين من القروض من 1300 مستفيد في 2016 إلى 14 ألف مستفيد في 2024.
واختتم الوزير بتسليط الضوء على جهود الوزارة في تنظيم الأسواق الزراعية وبيع الماشية الحية بالأوزان ومراقبة استخدام المبيدات وتحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال علامات التوثيق مثل (عضوي) و (علامة التمور السعودية) و (سعودي قاب) إضافة إلى التعاون الدولي في مجالات الزراعة والاستمطار مع دول مثل الصين. (النهاية)
ع ش / ح م ف
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي في نسخته ال23 والذي عقد في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي حيث تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمستجدات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير الدوسري أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بقيمة تجاوزت 30 مليار ريال سعودي (نحو 8 مليارات دولار أمريكي) استفادت منها 108 دول من خلال أكثر من 3500 مشروع وبرنامج بالإضافة إلى تنفيذ قرابة 230 ألف عملية جراحية تطوعية بمشاركة أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة.
وفي سياق متصل أشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم دعما تنمويا تجاوز 27ر4 مليارات ريال (نحو 14ر1 مليار دولار) شمل أكثر من 265 مشروعا في مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي ذكر الدوسري أن حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة بلغ 495 مليار ريال (حوالي 132 مليار دولار) في عام 2024 ما يمثل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما ارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية من شركتين في عام 2020 إلى 23 شركة في 2024.
وأضاف أن المملكة حلت في المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024 مؤكدا أن السعودية أصبحت مساهما في صناعة التقنية لا مستهلكا لها فقط.
وفي القطاع التعليمي أشار إلى أن طلاب المملكة حققوا 23 جائزة في معرض (آيسف 2025) لتحل المملكة في المركز الثاني عالميا بعدد الجوائز الكبرى إضافة إلى فوزها بالجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025 و124 ميدالية عالمية ما يعكس نجاح الاستثمار في تنمية الإنسان السعودي.
أما في قطاع السياحة لفت الوزير الإعلام إلى أن المملكة تصدرت دول العالم في نسبة نمو إيرادات السياحة الدولية خلال الربع الأول من 2025 وفقا لتقرير (بارومتر السياحة العالمية) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة كما تم إدراج منتجع (شيبارة) ضمن قائمة أعظم الأماكن في العالم لعام 2025 من مجلة (تايم) العالمية.
وفي المجال الإعلامي أعلن الدوسري صدور الموافقة الكريمة على إقامة النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤكدا أن الإعلام السعودي يشهد تحولا نوعيا نحو صناعة التأثير وتقديم الرسالة بمهنية عالمية.
وفي قطاع الرياضات الإلكترونية أوضح أن المملكة أصبحت مركزا رئيسيا للرياضات الإلكترونية مستشهدا باستضافة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تقام بجوائز مالية تفوق 262 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار) وهي الأعلى في تاريخ هذه الرياضات.
من جانبه استعرض وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي أبرز منجزات وزارته مبينا أن الوزارة تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية من أصل 96 هدفا لرؤية السعودية 2030 تشمل حماية البيئة وضمان الأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وقال الفضلي إن الوزارة أطلقت 160 مبادرة استراتيجية ترتكز على 17 هدفا يتم قياسها عبر 72 مؤشرا استراتيجيا مشيرا إلى إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 3ر151 مليون شجرة حتى الآن ضمن مبادرة (السعودية الخضراء).
وأضاف أن عدد المتنزهات الوطنية ارتفع إلى 500 متنزه وتمت مضاعفة نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من أربعة أضعاف لتبلغ 1ر18 بالمئة من مساحة المملكة إلى جانب إطلاق مراكز إقليمية لدراسة التغير المناخي والعواصف الغبارية وإصدار أكثر من 40 ألف تصريح بيئي.
وفيما يتعلق بقطاع المياه أوضح الوزير الفضلي أن استثمارات القطاع تجاوزت 232 مليار ريال (نحو 62 مليار دولار) منها مشاريع بقيمة 110 مليارات ريال (نحو 33ر29 مليار دولار) شملت محطات إنتاج المياه والخزن الاستراتيجي وخطوط النقل كما بلغ إنتاج المياه المحلاة 6ر16 مليون متر مكعب يوميا.
كما أشار إلى تشغيل 574 سدا بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 1ر4 مليارات متر مكعب إلى جانب العمل على إنشاء أكثر من 1000 سد جديد.
وفي القطاع الزراعي كشف الوزير أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بلغت 118 مليار ريال (نحو 4ر31 مليار دولار) في عام 2024 بزيادة 39 بالمئة مقارنة بعام 2020 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الأساسية مثل التمور والحليب الطازج وبيض المائدة.
وأضاف أن المملكة أصبحت الأولى عالميا في قيمة صادرات التمور التي بلغت 7ر1 مليار ريال (نحو 453 مليون دولار) وارتفعت صادرات المنتجات السمكية إلى 600 مليون ريال (نحو 160 مليون دولار) عام 2024.
وفيما يتعلق بالتمويل الزراعي بين الفضلي أن القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية تجاوزت 1ر7 مليارات ريال (نحو 9ر1 مليار دولار) في 2024 وهو أعلى مستوى منذ تأسيس الصندوق فيما ارتفع عدد المستفيدين من القروض من 1300 مستفيد في 2016 إلى 14 ألف مستفيد في 2024.
واختتم الوزير بتسليط الضوء على جهود الوزارة في تنظيم الأسواق الزراعية وبيع الماشية الحية بالأوزان ومراقبة استخدام المبيدات وتحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال علامات التوثيق مثل (عضوي) و (علامة التمور السعودية) و (سعودي قاب) إضافة إلى التعاون الدولي في مجالات الزراعة والاستمطار مع دول مثل الصين. (النهاية)
ع ش / ح م ف
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