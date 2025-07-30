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وزير الطاقة السعودي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي فرص تعزيز التبادل التجاري

وزير الطاقة السعودي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي فرص تعزيز التبادل التجاري

2025-07-30 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 7 (كونا) -- بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال اجتماع عقده الأمير عبد العزيز بن سلمان مع نوفاك في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع بصفتهما رئيسي اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين أوجه التعاون الثنائي في إطار اختصاصات اللجنة ومتابعة التقدم المحرز منذ انعقاد الدورة الثامنة.
كما بحثا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة منها الصناعة والتعليم والإعلام والحج والعمرة إلى جانب الإعلان مؤخرا عن تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين.
وجرى خلال الاجتماع بحث الترتيبات الجارية لعقد الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة التي اتفق على عقدها بالرياض في نوفمبر المقبل بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أوضاع سوق البترول والتعاون القائم بين البلدين ضمن إطار مجموعة (أوبك بلس). (النهاية)

ع ش / ر ج


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