وزير الطاقة السعودي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي فرص تعزيز التبادل التجاري

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الطاقة السعودي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي فرص تعزيز التبادل التجاري
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 7 (كونا) -- بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال اجتماع عقده الأمير عبد العزيز بن سلمان مع نوفاك في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع بصفتهما رئيسي اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين أوجه التعاون الثنائي في إطار اختصاصات اللجنة ومتابعة التقدم المحرز منذ انعقاد الدورة الثامنة.
كما بحثا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة منها الصناعة والتعليم والإعلام والحج والعمرة إلى جانب الإعلان مؤخرا عن تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين.
وجرى خلال الاجتماع بحث الترتيبات الجارية لعقد الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة التي اتفق على عقدها بالرياض في نوفمبر المقبل بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أوضاع سوق البترول والتعاون القائم بين البلدين ضمن إطار مجموعة (أوبك بلس). (النهاية)
ع ش / ر ج
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال اجتماع عقده الأمير عبد العزيز بن سلمان مع نوفاك في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع بصفتهما رئيسي اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين أوجه التعاون الثنائي في إطار اختصاصات اللجنة ومتابعة التقدم المحرز منذ انعقاد الدورة الثامنة.
كما بحثا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة منها الصناعة والتعليم والإعلام والحج والعمرة إلى جانب الإعلان مؤخرا عن تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين.
وجرى خلال الاجتماع بحث الترتيبات الجارية لعقد الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة التي اتفق على عقدها بالرياض في نوفمبر المقبل بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أوضاع سوق البترول والتعاون القائم بين البلدين ضمن إطار مجموعة (أوبك بلس). (النهاية)
ع ش / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"هت 8" تعزّز استراتيجيتها الرأسمالية بالحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي
إل جي تكشف عن عروضها الصيفية الحصرية لترتقي بكل لحظة في هذا الموسم
5 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة
أربعة حيتان ضخمة جرفتها المياه إلى سواحل اليابان إثر تسونامي - فيديو
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس- تحذيرات
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوكرانيا اليوم