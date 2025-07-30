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رئيس الوزراء الكندي يقول ان بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

رئيس الوزراء الكندي يقول ان بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

2025-07-30 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 7 (كونا) -- كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الأربعاء عن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وقال كارني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس الوزراء الكندي "لطالما التزمت كندا بحل الدولتين أي دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن".
واشار الى ان كندا "تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ونعتزم القيام بذلك لأن السلطة الفلسطينية التزمت بقيادة الإصلاح الذي تشتد الحاجة إليه".
وأضاف كارني أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد له أن إدارته ستجري انتخابات طال انتظارها في عام 2026 كما التزم بعدم عسكرة دولة فلسطين.
ويأتي إعلان كندا في وقت يتجدد الاهتمام الدولي بالوضع في غزة وخاصة أزمة الجوع المستمرة الناجمة عن منع الاحتلال الاسرائيلي ايصال المساعدات الغذائية والانسانية الى القطاع.
كما يأتي الاعلان الكندي في أعقاب إعلانات مماثلة من فرنسا التي قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر وبريطانيا التي قالت إنها ستفعل ذلك أيضا إذا لم يتغير الوضع في غزة.
على صعيد متصل أوضح مكتب رئيس الوزراء الكندي ان كارني تحدث امس هاتفيا مع نظيره البريطاني كير ستارمر وناقش معه "الكارثة الإنسانية المتدهورة بسرعة في غزة بالاضافة الى التصريح البريطاني بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية. (النهاية)

ر س ر / ر ج


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