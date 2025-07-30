رئيس الوزراء الكندي يقول ان بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

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رئيس الوزراء الكندي يقول ان بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 7 (كونا) -- كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الأربعاء عن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وقال كارني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس الوزراء الكندي "لطالما التزمت كندا بحل الدولتين أي دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن".
واشار الى ان كندا "تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ونعتزم القيام بذلك لأن السلطة الفلسطينية التزمت بقيادة الإصلاح الذي تشتد الحاجة إليه".
وأضاف كارني أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد له أن إدارته ستجري انتخابات طال انتظارها في عام 2026 كما التزم بعدم عسكرة دولة فلسطين.
ويأتي إعلان كندا في وقت يتجدد الاهتمام الدولي بالوضع في غزة وخاصة أزمة الجوع المستمرة الناجمة عن منع الاحتلال الاسرائيلي ايصال المساعدات الغذائية والانسانية الى القطاع.
كما يأتي الاعلان الكندي في أعقاب إعلانات مماثلة من فرنسا التي قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر وبريطانيا التي قالت إنها ستفعل ذلك أيضا إذا لم يتغير الوضع في غزة.
على صعيد متصل أوضح مكتب رئيس الوزراء الكندي ان كارني تحدث امس هاتفيا مع نظيره البريطاني كير ستارمر وناقش معه "الكارثة الإنسانية المتدهورة بسرعة في غزة بالاضافة الى التصريح البريطاني بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية. (النهاية)
ر س ر / ر ج
وقال كارني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس الوزراء الكندي "لطالما التزمت كندا بحل الدولتين أي دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن".
واشار الى ان كندا "تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ونعتزم القيام بذلك لأن السلطة الفلسطينية التزمت بقيادة الإصلاح الذي تشتد الحاجة إليه".
وأضاف كارني أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد له أن إدارته ستجري انتخابات طال انتظارها في عام 2026 كما التزم بعدم عسكرة دولة فلسطين.
ويأتي إعلان كندا في وقت يتجدد الاهتمام الدولي بالوضع في غزة وخاصة أزمة الجوع المستمرة الناجمة عن منع الاحتلال الاسرائيلي ايصال المساعدات الغذائية والانسانية الى القطاع.
كما يأتي الاعلان الكندي في أعقاب إعلانات مماثلة من فرنسا التي قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر وبريطانيا التي قالت إنها ستفعل ذلك أيضا إذا لم يتغير الوضع في غزة.
على صعيد متصل أوضح مكتب رئيس الوزراء الكندي ان كارني تحدث امس هاتفيا مع نظيره البريطاني كير ستارمر وناقش معه "الكارثة الإنسانية المتدهورة بسرعة في غزة بالاضافة الى التصريح البريطاني بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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