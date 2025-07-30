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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 20 كيانا وسفن وافراد لتورطهم في تجارة النفط الايراني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 7 (كونا) -– اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاربعاء فرض عقوبات على 20 كيانا وحددت 10 سفن كممتلكات محظورة وذلك على خلفية التورط في تجارة النفط الايراني.
وذكرت الخارجية الامريكية في بيان ان "تلك الحزمة من العقوبات الجديدة تأتي ضمن اجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار بما في ذلك برنامجه النووي ودعمه للجماعات الإرهابية وقمعه لشعبه".
واضاف البيان ان "العقوبات تستهدف شركة تشغيل محطة وشركات إدارة سفن ومشترين بالجملة قاموا بشكل جماعي بتسهيل تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية".
واشار الى ان "وزارة الخارجية الامريكية صنفت العديد من شركات إدارة السفن التي شاركت ناقلاتها في عمليات شحن غير مشروعة وممارسات شحن خادعة أخرى ما يعرض تدفقات التجارة العالمية للخطر".
واضاف ان "الخزانة الامريكية صنفت كذلك أكثر من 115 هدفا في إمبراطورية الشحن الضخمة وشبكة التهرب من العقوبات التابعة لحسين شمخاني المقرب من النظام الإيراني ونجل علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الأعلى في ايران".
واكد البيان ان "الولايات المتحدة ستواصل فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني حتى تقبل إيران باتفاق يعزز السلام والاستقرار الإقليميين وتتخلى فيه عن جميع طموحاتها النووية".
وشدد على ان عقوبات اليوم "تؤكد عزمنا على استهداف من يمكنون إيران من التجارة غير المشروعة في النفط والبتروكيماويات وقطع مصادر تمويل النظام لأنشطته المزعزعة للاستقرار". (النهاية)
ا م م / ر ج
وذكرت الخارجية الامريكية في بيان ان "تلك الحزمة من العقوبات الجديدة تأتي ضمن اجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار بما في ذلك برنامجه النووي ودعمه للجماعات الإرهابية وقمعه لشعبه".
واضاف البيان ان "العقوبات تستهدف شركة تشغيل محطة وشركات إدارة سفن ومشترين بالجملة قاموا بشكل جماعي بتسهيل تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية".
واشار الى ان "وزارة الخارجية الامريكية صنفت العديد من شركات إدارة السفن التي شاركت ناقلاتها في عمليات شحن غير مشروعة وممارسات شحن خادعة أخرى ما يعرض تدفقات التجارة العالمية للخطر".
واضاف ان "الخزانة الامريكية صنفت كذلك أكثر من 115 هدفا في إمبراطورية الشحن الضخمة وشبكة التهرب من العقوبات التابعة لحسين شمخاني المقرب من النظام الإيراني ونجل علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الأعلى في ايران".
واكد البيان ان "الولايات المتحدة ستواصل فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني حتى تقبل إيران باتفاق يعزز السلام والاستقرار الإقليميين وتتخلى فيه عن جميع طموحاتها النووية".
وشدد على ان عقوبات اليوم "تؤكد عزمنا على استهداف من يمكنون إيران من التجارة غير المشروعة في النفط والبتروكيماويات وقطع مصادر تمويل النظام لأنشطته المزعزعة للاستقرار". (النهاية)
ا م م / ر ج
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