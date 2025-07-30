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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 20 كيانا وسفن وافراد لتورطهم في تجارة النفط الايراني

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 20 كيانا وسفن وافراد لتورطهم في تجارة النفط الايراني

2025-07-30 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 7 (كونا) -– اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاربعاء فرض عقوبات على 20 كيانا وحددت 10 سفن كممتلكات محظورة وذلك على خلفية التورط في تجارة النفط الايراني.
وذكرت الخارجية الامريكية في بيان ان "تلك الحزمة من العقوبات الجديدة تأتي ضمن اجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار بما في ذلك برنامجه النووي ودعمه للجماعات الإرهابية وقمعه لشعبه".
واضاف البيان ان "العقوبات تستهدف شركة تشغيل محطة وشركات إدارة سفن ومشترين بالجملة قاموا بشكل جماعي بتسهيل تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية".
واشار الى ان "وزارة الخارجية الامريكية صنفت العديد من شركات إدارة السفن التي شاركت ناقلاتها في عمليات شحن غير مشروعة وممارسات شحن خادعة أخرى ما يعرض تدفقات التجارة العالمية للخطر".
واضاف ان "الخزانة الامريكية صنفت كذلك أكثر من 115 هدفا في إمبراطورية الشحن الضخمة وشبكة التهرب من العقوبات التابعة لحسين شمخاني المقرب من النظام الإيراني ونجل علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الأعلى في ايران".
واكد البيان ان "الولايات المتحدة ستواصل فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني حتى تقبل إيران باتفاق يعزز السلام والاستقرار الإقليميين وتتخلى فيه عن جميع طموحاتها النووية".
وشدد على ان عقوبات اليوم "تؤكد عزمنا على استهداف من يمكنون إيران من التجارة غير المشروعة في النفط والبتروكيماويات وقطع مصادر تمويل النظام لأنشطته المزعزعة للاستقرار". (النهاية)

ا م م / ر ج


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