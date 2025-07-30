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الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

2025-07-30 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 7 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء التوصل الى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية ستفرض بموجبه واشنطن رسوما جمركية تصل الى 15 بالمئة على واردات كوريا الجنوبية بينما لن يتم فرض أي رسوم جمركية على صادرات الولايات المتحدة.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على اتفاق تجاري شامل وكامل مع جمهورية كوريا الجنوبية) ينص على أن تقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة 350 مليار دولار أمريكي لاستثمارات تملكها وتديرها الولايات المتحدة والتي اخترتها بنفسي كرئيس".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك ستشتري كوريا الجنوبية ما قيمته 100 مليار دولار أمريكي من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى كما وافقت على استثمار مبلغ كبير لأغراض استثمارية سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوعين المقبلين عندما يزور رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ البيت الأبيض لحضور اجتماع ثنائي".
وأضاف "كما تم الاتفاق على أن كوريا الجنوبية ستكون منفتحة تماما على التجارة مع الولايات المتحدة وأنها ستقبل المنتجات الأمريكية بما في ذلك السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية وغيرها". (النهاية)

ع س ج / ر ج


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