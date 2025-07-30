الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية

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الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 7 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء التوصل الى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية ستفرض بموجبه واشنطن رسوما جمركية تصل الى 15 بالمئة على واردات كوريا الجنوبية بينما لن يتم فرض أي رسوم جمركية على صادرات الولايات المتحدة.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على اتفاق تجاري شامل وكامل مع جمهورية كوريا الجنوبية) ينص على أن تقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة 350 مليار دولار أمريكي لاستثمارات تملكها وتديرها الولايات المتحدة والتي اخترتها بنفسي كرئيس".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك ستشتري كوريا الجنوبية ما قيمته 100 مليار دولار أمريكي من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى كما وافقت على استثمار مبلغ كبير لأغراض استثمارية سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوعين المقبلين عندما يزور رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ البيت الأبيض لحضور اجتماع ثنائي".
وأضاف "كما تم الاتفاق على أن كوريا الجنوبية ستكون منفتحة تماما على التجارة مع الولايات المتحدة وأنها ستقبل المنتجات الأمريكية بما في ذلك السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية وغيرها". (النهاية)
ع س ج / ر ج
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على اتفاق تجاري شامل وكامل مع جمهورية كوريا الجنوبية) ينص على أن تقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة 350 مليار دولار أمريكي لاستثمارات تملكها وتديرها الولايات المتحدة والتي اخترتها بنفسي كرئيس".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك ستشتري كوريا الجنوبية ما قيمته 100 مليار دولار أمريكي من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى كما وافقت على استثمار مبلغ كبير لأغراض استثمارية سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوعين المقبلين عندما يزور رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ البيت الأبيض لحضور اجتماع ثنائي".
وأضاف "كما تم الاتفاق على أن كوريا الجنوبية ستكون منفتحة تماما على التجارة مع الولايات المتحدة وأنها ستقبل المنتجات الأمريكية بما في ذلك السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية وغيرها". (النهاية)
ع س ج / ر ج
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