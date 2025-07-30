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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-07-30 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3242724 الكويت - وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر قرارا بحل 11 جمعية نفع عام نظرا لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي رغم منحها المهلة اللازمة وتوجيه ثلاثة إنذارات رسمية بهذا الشأن.
3242760 غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 104 فلسطينيين وإصابة 399 آخرين بجروح متفاوتة خلال ال24 ساعة الماضية نتيجة مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة في القطاع فيما سجلت المستشفيات 7 وفيات بسبب المجاعة.
3242708 طوكيو - وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقول إن أمواج (تسونامي) ضربت مناطق واسعة من سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ عقب زلزال بقوة 8ر8 درجات على مقياس ريختر ضرب شبه جزيرة (كامتشاتكا) الروسية.
3242780 الجزائر - وزير الداخلية الأنغولي مانويل هوميم يعلن ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف التي شهدتها البلاد على إثر إضراب لسائقي سيارات الأجرة إلى 22 قتيلا بينهم شرطي بالإضافة إلى 197 جريحا.
3242720 القاهرة - نقابة المهن التمثيلية المصرية تعلن وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض. (النهاية)

ر ج


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