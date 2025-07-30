موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3242724 الكويت - وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر قرارا بحل 11 جمعية نفع عام نظرا لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي رغم منحها المهلة اللازمة وتوجيه ثلاثة إنذارات رسمية بهذا الشأن.
3242760 غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 104 فلسطينيين وإصابة 399 آخرين بجروح متفاوتة خلال ال24 ساعة الماضية نتيجة مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة في القطاع فيما سجلت المستشفيات 7 وفيات بسبب المجاعة.
3242708 طوكيو - وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقول إن أمواج (تسونامي) ضربت مناطق واسعة من سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ عقب زلزال بقوة 8ر8 درجات على مقياس ريختر ضرب شبه جزيرة (كامتشاتكا) الروسية.
3242780 الجزائر - وزير الداخلية الأنغولي مانويل هوميم يعلن ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف التي شهدتها البلاد على إثر إضراب لسائقي سيارات الأجرة إلى 22 قتيلا بينهم شرطي بالإضافة إلى 197 جريحا.
3242720 القاهرة - نقابة المهن التمثيلية المصرية تعلن وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض. (النهاية)
ر ج
3242760 غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 104 فلسطينيين وإصابة 399 آخرين بجروح متفاوتة خلال ال24 ساعة الماضية نتيجة مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة في القطاع فيما سجلت المستشفيات 7 وفيات بسبب المجاعة.
3242708 طوكيو - وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تقول إن أمواج (تسونامي) ضربت مناطق واسعة من سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ عقب زلزال بقوة 8ر8 درجات على مقياس ريختر ضرب شبه جزيرة (كامتشاتكا) الروسية.
3242780 الجزائر - وزير الداخلية الأنغولي مانويل هوميم يعلن ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف التي شهدتها البلاد على إثر إضراب لسائقي سيارات الأجرة إلى 22 قتيلا بينهم شرطي بالإضافة إلى 197 جريحا.
3242720 القاهرة - نقابة المهن التمثيلية المصرية تعلن وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض. (النهاية)
ر ج
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