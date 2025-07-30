شركة الخدمات المالية العربية (AFS) وبنك عمان العربي يطلقان منصة رائدة للمدفوعات الرقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬أمس،‭ ‬توسّع‭ ‬شراكتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الممتدة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬عمان‭ ‬العربي‭(‬ OAB ‭) ‬،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامًا‭ ‬مشتركًا‭ ‬بالابتكار‭ ‬الرائد،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬معيار‭ ‬متقدم‭ ‬لتجارب‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭. ‬

وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬ AFS ‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات،‭ ‬تُعزز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سبل‭ ‬التعاونَ‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬تقنيات‭ ‬الترميز‭ ‬المتقدمة‭ (‬ Tokenization ‭) ‬بالمحافظ‭ ‬الرقمية‭ ‬العالمية‭. ‬وبالاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬ AFS ‭ ‬العريقة،‭ ‬بادر‭ ‬بنك‭ ‬عمان‭ ‬العربي‭ ‬بالفعل‭ ‬بتطبيق‭ ‬تقنيات‭ ‬الترميز‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬رائدة‭ ‬مثل‭ ‬ Apple ‭ ‬ Pay ‭ ‬و Samsung ‭ ‬ Pay ‭ ‬و Google ‭ ‬ Pay ،‭ ‬مما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانته‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬سريع‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬عمان‭. ‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ملامح‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الموسعة،‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لبنك‭ ‬عمان‭ ‬العربي‭ ‬ليصبح‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬ AFS ‭ ‬الجديدة‭ ‬والمتقدمة‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الرقمية‭. ‬حيث‭ ‬صُممت‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬بعناية‭ ‬فائقة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لتواكب‭ ‬مشهد‭ ‬المدفوعات‭ ‬المتغير‭ ‬اليوم‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬سرعة‭ ‬فائقة،‭ ‬وقابلية‭ ‬للتوسع،‭ ‬ومرونة‭ ‬في‭ ‬التهيئة‭. ‬علّق‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬قوة‭ ‬شراكتنا‭ ‬الممتدة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬عمان‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عقود،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بقيادة‭ ‬مسيرة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تجديدًا‭ ‬لنيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬آمنة‭ ‬ومرنة‭ ‬ومتمحورة‭ ‬حول‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العماني‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬سليمان‭ ‬الحارثي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬عمان‭ ‬العربي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتبني‭ ‬الابتكار‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬تجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬ويضمن‭ ‬استعداد‭ ‬خدماتنا‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المستقبل‭. ‬ونفخر‭ ‬بكوننا‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬خدماتها‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬ AFS ،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬تتماشى‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬أجندتنا‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتضعنا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬سلسة‭ ‬وآمنة‮»‬‭.‬

ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬التجديد‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬خطوة‭ ‬تعزز‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ريادة‭ ‬ AFS ‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬بل‭ ‬يُمثل‭ ‬أيضًا‭ ‬تطورًا‭ ‬نوعيًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬بنك‭ ‬عمان‭ ‬العربي‭ ‬لتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬متقدمة‭ ‬تُسهم‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬منظومة‭ ‬المدفوعات‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭.‬