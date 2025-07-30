شركة الخدمات المالية العربية (AFS) وبنك عمان العربي يطلقان منصة رائدة للمدفوعات الرقمية

شركة الخدمات المالية العربية (AFS) وبنك عمان العربي يطلقان منصة رائدة للمدفوعات الرقمية
أعلنت شركة الخدمات المالية العربية ( AFS )، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أمس، توسّع شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع بنك عمان العربي( OAB ) ، بما يعكس التزامًا مشتركًا بالابتكار الرائد، ويسهم في وضع معيار متقدم لتجارب الخدمات المصرفية الرقمية في سلطنة عمان.
وانطلاقًا من مسيرة AFS الحافلة في مجال معالجة المدفوعات، تُعزز هذه الشراكة سبل التعاونَ بين الطرفين نحو آفاق جديدة من خلال دمج تقنيات الترميز المتقدمة ( Tokenization ) بالمحافظ الرقمية العالمية. وبالاستفادة من خبرة AFS العريقة، بادر بنك عمان العربي بالفعل بتطبيق تقنيات الترميز بشكل استباقي عبر منصات رائدة مثل Apple Pay و Samsung Pay و Google Pay ، مما يرسخ مكانته الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية سريع التطور في عمان.
ومن أبرز ملامح هذه الشراكة الموسعة، الخطوة الاستراتيجية لبنك عمان العربي ليصبح من أوائل البنوك التي تنتقل إلى منصة AFS الجديدة والمتقدمة للمدفوعات الرقمية. حيث صُممت هذه المنصة بعناية فائقة ليس فقط لتواكب مشهد المدفوعات المتغير اليوم بل أيضًا لمواكبة التطورات المستقبلية، من خلال توفير سرعة فائقة، وقابلية للتوسع، ومرونة في التهيئة. علّق سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS ، قائلاً: «تعكس هذه الاتفاقية قوة شراكتنا الممتدة مع بنك عمان العربي على مدار عقود، كما تؤكد التزامنا المشترك بقيادة مسيرة الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وتمثل هذه الخطوة تجديدًا لنيتنا المشتركة بتقديم خدمات مالية آمنة ومرنة ومتمحورة حول احتياجات العملاء في السوق العماني».
وأضاف سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: «نحن ملتزمون بتبني الابتكار الذي يعزز تجربة عملائنا ويضمن استعداد خدماتنا لمتطلبات المستقبل. ونفخر بكوننا من أوائل البنوك التي تطلق خدماتها عبر المنصة الرقمية الجديدة من AFS ، وهي خطوة تتماشى تمامًا مع أجندتنا للتحول الرقمي وتضعنا في موقع الريادة في تقديم حلول دفع سلسة وآمنة».
ويُعد هذا التجديد الاستراتيجي خطوة تعزز ليس فقط من ريادة AFS في قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة، بل يُمثل أيضًا تطورًا نوعيًا في تحقيق رؤية بنك عمان العربي لتقديم تجارب مصرفية رقمية متقدمة تُسهم بفاعلية في تشكيل مستقبل منظومة المدفوعات في سلطنة عمان.
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