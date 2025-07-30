مصرف البحرين المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة لفترة الليلة الواحدة من دون تغيير عند 5.00%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬قراره‭ ‬بالإبقاء‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬ودائع‭ ‬الليلة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬عند‭ ‬5‭.‬00 % ‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ضمن‭ ‬المتابعة‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬المصرف‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬النقدي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬الدولية‭.‬