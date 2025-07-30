مدير إدارة التنمية الصناعية: تخريج 20 مقيما معتمدا لمؤشر جاهزية المصانع الذكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭ ‬ الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

أكد‭ ‬خالد‭ ‬سلمان‭ ‬القاسمي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تمكنت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬من‭ ‬تخريج‭ ‬20‭ ‬مقيما‭ ‬معتمدا‭ ‬لمؤشر‭ ‬جاهزية‭ ‬الصناعة‭ ‬الذكية،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬لبرنامج‭ ‬المصانع‭ ‬الذكية‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬جاهزية‭ ‬المصانع‭ ‬الذكية‭ ‬ SIRI ‭ ‬المعتمد‭ ‬عالميا‭. ‬

وأضاف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬المستقبل‭ ‬ – ‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‮»‬‭ ‬أمس‭: ‬تستهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬تحويل‭ ‬300‭ ‬مصنع‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مصنع‭ ‬ذكي‮»‬‭ ‬بحلول‭ ‬2026،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تستند‭ ‬عليه‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬للقطاع،‭ ‬وزيادة‭ ‬إسهامه‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬أولت‭ ‬إدارة‭ ‬التنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتطوير‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬الصناعية‭ ‬وتشجيع‭ ‬أتمتة‭ ‬العمليات‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ومواكبة‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الحيوية‭ ‬الموجهة‭ ‬للقطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬كمبادرة‭ ‬المصانع‭ ‬الذكية‭ ‬والمصنع‭ ‬الأخضر‭ ‬وغيرها‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مبدأ‭ ‬الاستدامة‭ ‬ومواكبة‭ ‬المهارات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭.‬

ونظّمت‭ ‬مهارات‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬المستقبل‭ ‬ – ‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬جمعت‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬والمتخصصين‭ ‬لمناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬تقرير‭ ‬مهارات‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬مؤخراَ‭ ‬والذي‭ ‬يسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمهارات‭ ‬والوظائف‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

ويشير‭ ‬تقرير‭ ‬مهارات‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمواكبة‭ ‬تقنيات‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الوظائف‭ ‬المطلوبة‭: ‬علماء‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير،‭ ‬خبراء‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬الالي،‭ ‬مهندسو‭ ‬المواد،‭ ‬واخصائيو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬الأكثر‭ ‬نمواً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬كما‭ ‬يبرز‭ ‬التقرير‭ ‬أهمية‭ ‬إتقان‭ ‬مهارات‭ ‬فنية‭ ‬مثل‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وإدارة‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬وتشغيل‭ ‬الآلات،‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاع‭ ‬المتجددة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬مهارات‭ ‬البحرين‭ ‬المستمرة‭ ‬لتوجيه‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعريفها‭ ‬بالمهارات‭ ‬والوظائف‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الرئيسة‭. ‬كما‭ ‬شكّلت‭ ‬الفعالية‭ ‬منصة‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬لمناقشة‭ ‬سبل‭ ‬بناء‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬ماهرة‭ ‬تدعم‭ ‬التحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭. ‬وتضمّنت‭ ‬الفعالية‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أحمد‭ ‬شاهين‭- ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬مهارات‭ ‬البحرين،‭ ‬وخالد‭ ‬سلمان‭ ‬القاسمي‭- ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ويسرى‭ ‬الحسيني‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬وإدارة‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬بكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬أبرز‭ ‬التوجهات‭ ‬والفرص،‭ ‬والمهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬والوظائف‭ ‬الناشئة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جاهزية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬عامر‭ ‬مرهون،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمبادرة‭ ‬مهارات‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يُعد‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬المتنوعة‭ ‬والديناميكية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ويشهد‭ ‬اليوم‭ ‬تحولات‭ ‬كبيرة‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالتطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬تبرز‭ ‬أهمية‭ ‬توافر‭ ‬البيانات‭ ‬والتحليلات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬واقع‭ ‬القطاع‭ ‬واحتياجاته‭ ‬المستقبلية‭.‬

وأضاف‭ ‬مرهون‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أسهمت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬تقرير‭ ‬المهارات‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية،‭ ‬والتي‭ ‬تمثّل‭ ‬مرجعًا‭ ‬مهمًا‭ ‬لأصحاب‭ ‬القرار‭ ‬والمعنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تخطيط‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬ومواءمة‭ ‬برامج‭ ‬التدريب،‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬معطيات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬للقطاع‮»‬‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يعد‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬تمكين‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬التوظيف‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭ ‬للكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬ويُعدّ‭ ‬تقرير‭ ‬مهارات‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬تقارير‭ ‬تصدرها‭ ‬مهارات‭ ‬البحرين،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬رؤى‭ ‬متخصصة‭ ‬وبيانات‭ ‬حول‭ ‬القطاع‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬والوظائف‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والمسارات‭ ‬المهنية‭ ‬المتاحة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬التقرير‭ ‬مرجعا‭ ‬مهما‭ ‬للأفراد‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬القطاع‭ ‬أو‭ ‬تطوير‭ ‬مساراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬ضمنه،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬تمكين‭ ‬المستقبلية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬القطاع‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬