التكافل الدولية تحقق السبق في توزيع الفائض التأميني وتكرس مفهوم المشاركة

التكافل الدولية تحقق السبق في توزيع الفائض التأميني وتكرس مفهوم المشاركة
أعلنت شركة التكافل الدولية، الشركة الرائدة في مجال التأمين الإسلامي في مملكة البحرين، بدء توزيع فائض العمليات التأمينية على حملة وثائق التأمين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى السوق المحلي وتؤكد التزام الشركة بمبادئ العمل التعاوني والشفافية المالية في إدارة المحافظ التأمينية.
وتأتي هذه التوزيعات وفق نموذج الأعمال المعتمد بمملكة البحرين الخاص بشركات التكافل والذي يستلزم توزيع ما زاد عن حاجة صناديق التكافل من اشتراكات (اقساط) بعد أخذ الاحتياطيات والمخصصات الفنية اللازمة. اذ إن الفائض في شركات التأمين التكافلي هو ما يتبقّى في صندوق المشاركين من إجمالي الاشتَراكات وأرباح استثمارها وأي مستحقات أخرى بعد استيفاء الشركة لرسوم الإدارة (أجر الوكالة) وحصة المضارب، وتسوية المطالبات المقبولة، ودفع اشتراكات إعادة التكافل، وأي رسوم أخرى واجبة.
وتغطي توزيعات الفائض جميع وثائق المركبات والممتلكات للسنة الاكتتابية 2024 من دون النظر الى سجل المطالبات المقدمة على هذه الوثائق.
وتتمتع شركة التكافل الدولية بمركز مالي مستقر وتحتفظ بأعلى تصنيف ائتماني في المملكة اذ حازت الشركة مؤخراً التصنيف الائتماني A - من وكالة التصنيف العالمية أي أم بست.
إن متانة المركز المالي للشركة واستدامة نموذجها القائم على التعاون والمشاركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، يعزز ثقة المشاركين ويُرسّخ مكانة الشركة كمؤسسة رائدة في قطاع التأمين التكافلي.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية: «إن شعار الحملة – (التكافل يعني المشاركة) – يمثل جوهر فلسفة الشركة ونهجها في العمل، وهو تعبير صادق عن قيم التكافل التي نؤمن بها ونعمل على تجسيدها في جميع أنشطتنا.
إن إعلان توزيع فائض العمليات يعكس ليس فقط الوضع المالي القوي للشركة، بل يؤكد كذلك التزامنا الحقيقي بمبدأ المشاركة في النتائج مع حملة الوثائق. فنجاحنا ليس منفصلاً أو محصوراً داخل الشركة، بل هو نجاح جماعي ينعكس أثره على المشاركين. ونتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى عملائنا الكرام على ثقتهم المستمرة، التي نعتبرها حجر الأساس في مسيرتنا».
ويتم تنفيذ عملية التوزيع تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية بالشركة، بما يضمن توافق جميع الإجراءات مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وضمن إطار من الشفافية والعدالة وبتوجيه من الخبير الاكتواري المستقل الذي يقوم على مراجعة البيانات الفنية للشركة.
ومن جانبه، صرّح الدكتور الشيخ عبداللطيف آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالشركة، قائلاً: «إن توزيع الفائض يمثل تطبيقاً عملياً لمبادئ التكافل القائمة على التعاون والتضامن وتحقيق العدالة بين المشتركين. كما أنه يعكس التزام الشركة بالمعايير الأخلاقية التي تُعد أساساً لنموذج التأمين الإسلامي، ويبرهن على نجاح واستدامة هذا النموذج في بيئة مالية حديثة».
آليات استرداد الفائض
يمكن استرداد مبالغ الفائض عبر القنوات التالية، وفقاً لاختيار كل مشترك (مؤمن له):
1. التحويل البنكي: يتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي بعد تقديم شهادة الآيبان ( IBAN ) من خلال المنصة الإلكترونية.
2. خصم على الاشتراك (قسط التأمين) القادم: يُمنح خصم على مبلغ الاشتراك المستحق عند تجديد الوثيقة، وذلك بغض النظر عن وجود مطالبات سابقة.
3. التبرع للأعمال الخيرية: يمكن توجيه مبلغ الفائض للتبرع للأعمال الخيرية، حيث سيتم تخصيص هذه التبرعات لصالح المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.وتتاح خدمة استرداد الفائض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة [>. gigtakaful . bh] ، وكذلك من خلال تطبيق SMART Takaful . وتتاح إمكانية الاسترداد لحملة الوثائق خلال فترة تمتد لخمس سنوات من تاريخ إعلان التوزيع. كما يمكن تحصيل الفائض خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء وثيقة التأمين.
ويمكن لحاملي وثائق التأمين الصادرة من شركة التكافل زيارة الموقع الالكتَروني أو تطبيق الهاتف وإدخال الرقم الشخصي أو رقم السجل التجاري مع رقم المركبة أو رقم الوثيقة لمعرفة استحقاق الفائض التأميني.
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