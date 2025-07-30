التكافل الدولية تحقق السبق في توزيع الفائض التأميني وتكرس مفهوم المشاركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بدء‭ ‬توزيع‭ ‬فائض‭ ‬العمليات‭ ‬التأمينية‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬وثائق‭ ‬التأمين،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تُعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بمبادئ‭ ‬العمل‭ ‬التعاوني‭ ‬والشفافية‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المحافظ‭ ‬التأمينية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التوزيعات‭ ‬وفق‭ ‬نموذج‭ ‬الأعمال‭ ‬المعتمد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخاص‭ ‬بشركات‭ ‬التكافل‭ ‬والذي‭ ‬يستلزم‭ ‬توزيع‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬عن‭ ‬حاجة‭ ‬صناديق‭ ‬التكافل‭ ‬من‭ ‬اشتراكات‭ (‬اقساط‭) ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬الاحتياطيات‭ ‬والمخصصات‭ ‬الفنية‭ ‬اللازمة‭. ‬اذ‭ ‬إن‭ ‬الفائض‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يتبقّى‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الاشتَراكات‭ ‬وأرباح‭ ‬استثمارها‭ ‬وأي‭ ‬مستحقات‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬الشركة‭ ‬لرسوم‭ ‬الإدارة‭ (‬أجر‭ ‬الوكالة‭) ‬وحصة‭ ‬المضارب،‭ ‬وتسوية‭ ‬المطالبات‭ ‬المقبولة،‭ ‬ودفع‭ ‬اشتراكات‭ ‬إعادة‭ ‬التكافل،‭ ‬وأي‭ ‬رسوم‭ ‬أخرى‭ ‬واجبة‭.‬

وتغطي‭ ‬توزيعات‭ ‬الفائض‭ ‬جميع‭ ‬وثائق‭ ‬المركبات‭ ‬والممتلكات‭ ‬للسنة‭ ‬الاكتتابية‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬سجل‭ ‬المطالبات‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭.‬

‭ ‬وتتمتع‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬بمركز‭ ‬مالي‭ ‬مستقر‭ ‬وتحتفظ‭ ‬بأعلى‭ ‬تصنيف‭ ‬ائتماني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬اذ‭ ‬حازت‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخراً‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني A ‭- ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭ ‬أي‭ ‬أم‭ ‬بست‭. ‬

إن‭ ‬متانة‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للشركة‭ ‬واستدامة‭ ‬نموذجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والمشاركة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء،‭ ‬يعزز‭ ‬ثقة‭ ‬المشاركين‭ ‬ويُرسّخ‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬كمؤسسة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬عصام‭ ‬الأنصاري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شعار‭ ‬الحملة‭ ‬ – ‭ (‬التكافل‭ ‬يعني‭ ‬المشاركة‭) ‬ – ‭ ‬يمثل‭ ‬جوهر‭ ‬فلسفة‭ ‬الشركة‭ ‬ونهجها‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬تعبير‭ ‬صادق‭ ‬عن‭ ‬قيم‭ ‬التكافل‭ ‬التي‭ ‬نؤمن‭ ‬بها‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬تجسيدها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنشطتنا‭.‬

إن‭ ‬إعلان‭ ‬توزيع‭ ‬فائض‭ ‬العمليات‭ ‬يعكس‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬القوي‭ ‬للشركة،‭ ‬بل‭ ‬يؤكد‭ ‬كذلك‭ ‬التزامنا‭ ‬الحقيقي‭ ‬بمبدأ‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬الوثائق‭. ‬فنجاحنا‭ ‬ليس‭ ‬منفصلاً‭ ‬أو‭ ‬محصوراً‭ ‬داخل‭ ‬الشركة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬نجاح‭ ‬جماعي‭ ‬ينعكس‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭. ‬ونتوجّه‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬المستمرة،‭ ‬التي‭ ‬نعتبرها‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‮»‬‭.‬

ويتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬التوزيع‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬بالشركة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬توافق‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وضمن‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬والعدالة‭ ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬الخبير‭ ‬الاكتواري‭ ‬المستقل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬البيانات‭ ‬الفنية‭ ‬للشركة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبداللطيف‭ ‬آل‭ ‬محمود،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬بالشركة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬توزيع‭ ‬الفائض‭ ‬يمثل‭ ‬تطبيقاً‭ ‬عملياً‭ ‬لمبادئ‭ ‬التكافل‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والتضامن‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬بين‭ ‬المشتركين‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالمعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬أساساً‭ ‬لنموذج‭ ‬التأمين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ويبرهن‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬واستدامة‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مالية‭ ‬حديثة‮»‬‭.‬

آليات‭ ‬استرداد‭ ‬الفائض

يمكن‭ ‬استرداد‭ ‬مبالغ‭ ‬الفائض‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬التالية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لاختيار‭ ‬كل‭ ‬مشترك‭ (‬مؤمن‭ ‬له‭):‬

1‭. ‬التحويل‭ ‬البنكي‭: ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬المبلغ‭ ‬إلى‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬شهادة‭ ‬الآيبان‭ (‬ IBAN ‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

2‭. ‬خصم‭ ‬على‭ ‬الاشتراك‭ (‬قسط‭ ‬التأمين‭) ‬القادم‭: ‬يُمنح‭ ‬خصم‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬الاشتراك‭ ‬المستحق‭ ‬عند‭ ‬تجديد‭ ‬الوثيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مطالبات‭ ‬سابقة‭.‬

3‭. ‬التبرع‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭: ‬يمكن‭ ‬توجيه‭ ‬مبلغ‭ ‬الفائض‭ ‬للتبرع‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬هذه‭ ‬التبرعات‭ ‬لصالح‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭.‬وتتاح‭ ‬خدمة‭ ‬استرداد‭ ‬الفائض‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للشركة‭ ‬ [>‭.‬ gigtakaful ‭.‬ bh] ،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬ SMART ‭ ‬ Takaful ‭. ‬وتتاح‭ ‬إمكانية‭ ‬الاسترداد‭ ‬لحملة‭ ‬الوثائق‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تمتد‭ ‬لخمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلان‭ ‬التوزيع‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬تحصيل‭ ‬الفائض‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭.‬

ويمكن‭ ‬لحاملي‭ ‬وثائق‭ ‬التأمين‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتَروني‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬الهاتف‭ ‬وإدخال‭ ‬الرقم‭ ‬الشخصي‭ ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬رقم‭ ‬المركبة‭ ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬الوثيقة‭ ‬لمعرفة‭ ‬استحقاق‭ ‬الفائض‭ ‬التأميني‭.‬