يضم 240 وحدة سكنية..تعيين شركة CCT مقاولا رئيسيا لأعمال التشطيبات في مشروع "ميليا بيتشفرونت"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة CCT ‭ ‬سيبرس‭ ‬سيباركو‭ ‬تابت،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬المقاولات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يتم‭ ‬بموجبها‭ ‬تعيين‭ ‬الشركة‭ ‬كمقاولٍ‭ ‬رئيسي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬التشطيبات‭ ‬في‭ ‬البرج‭ ‬الغربي‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ميليا‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬الشاطئي‭.‬

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬انفراكورب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬بحضور‭ ‬ماجد‭ ‬الخان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬أمواج‭ ‬بيشفرونت‭ ‬وأشرف‭ ‬عبيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ CCT ‭ ‬سيبرس‭ ‬سيباركو‭ ‬تابت‭ ‬وحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المديرين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭.‬

ويضم‭ ‬البرج‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬ميليا‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬240‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشغل‭ ‬المشروع‭ ‬مساحة‭ ‬بناء‭ ‬كلية‭ ‬تُناهز‭ ‬‎250 , 000‎‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬تتوزّع‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبراج‭ ‬سكنية‭ ‬بارتفاع‭ ‬22‭ ‬طابقًا‭ ‬وتضم‭ ‬حوالي‭ ‬700‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬وفندقية،‭ ‬ومجمّع‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬طوابق‭ ‬يضم‭ ‬94‭ ‬منزل‭ ‬تاون‭ ‬هاوس‭ ‬مطلّة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬مع‭ ‬حدائق‭ ‬وشاطئ‭ ‬خاص‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬ماجد‭ ‬الخان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬بالقول‭: ‬‮»‬يسرّنا‭ ‬إعلان‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ CCT ‭ ‬سيبرس‭ ‬سيباركو‭ ‬تابت‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬البرج‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬ميليا‭ ‬بيتشفرونت‭. ‬نثق‭ ‬بخبراتهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة،‭ ‬والتزامهم‭ ‬بحلول‭ ‬مستدامة‭ ‬تضمن‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬والالتزام‭ ‬بالجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المحدد‭ ‬وتسليم‭ ‬وحدات‭ ‬فخمة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬المميّزة‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التطلعات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الرائد‭.‬‮«‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أشرف‭ ‬عبيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ CCT ‭ ‬سيبرس‭ ‬سيباركو‭ ‬تابت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتعيين‭ ‬ CCT ‭ ‬سيبرس‭ ‬سيباركو‭ ‬تابت‭ ‬مقاولًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التشطيبات‭ ‬في‭ ‬البرج‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الأيقوني‭ ‬ونثمّن‭ ‬ثقة‭ ‬شركة‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬في‭ ‬شركتنا‭. ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬خبراتنا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬العالمية‭ ‬والواجهات‭ ‬البحرية،‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بالسلامة‭ ‬والجودة‭ ‬والاستدامة‭ ‬واعتماد‭ ‬أساليب‭ ‬بناء‭ ‬متقدّمة‭ ‬لضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمواصفات‭ ‬والجدول‭ ‬الزمني‭ ‬وتسليم‭ ‬معلم‭ ‬سكني‭ ‬يرتقي‭ ‬بتجربة‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬مباشرة‮»‬‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬ميليا‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬منازل‭ ‬تاون‭ ‬هاوس‭ ‬والشقق‭ ‬السكنية‭ ‬الراقية‭ ‬والمساكن‭ ‬ذات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬فاخر،‭ ‬ليقدّم‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬شاطئية‭ ‬متكاملا‭ ‬مع‭ ‬شاطئ‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬مميز‭ ‬يقع‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬ويتصل‭ ‬مباشرة‭ ‬بطريق‭ ‬المحرق‭ ‬الدائري‭ ‬الجديد،‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المعالم‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬مجمع‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭ ‬ومطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬