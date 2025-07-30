يضم 240 وحدة سكنية..تعيين شركة CCT مقاولا رئيسيا لأعمال التشطيبات في مشروع "ميليا بيتشفرونت"

يضم 240 وحدة سكنية..تعيين شركة CCT مقاولا رئيسيا لأعمال التشطيبات في مشروع "ميليا بيتشفرونت"
أعلنت شركة أمواج بيتشفرونت مؤخرًا توقيع اتفاقية شراكة مع شركة CCT سيبرس سيباركو تابت، إحدى شركات المقاولات الرائدة في مملكة البحرين، يتم بموجبها تعيين الشركة كمقاولٍ رئيسي لتنفيذ أعمال التشطيبات في البرج الغربي في مشروع ميليا بيتشفرونت الشاطئي.
وجرت مراسم التوقيع في مقر شركة انفراكورب الرئيسي في العاصمة المنامة، بحضور ماجد الخان رئيس مجلس إدارة شركة أمواج بيشفرونت وأشرف عبيد الرئيس التنفيذي لشركة CCT سيبرس سيباركو تابت وحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.
ويضم البرج الغربي من مشروع ميليا بيتشفرونت 240 وحدة سكنية، في حين يشغل المشروع مساحة بناء كلية تُناهز 250 , 000 متر مربع، تتوزّع على ثلاثة أبراج سكنية بارتفاع 22 طابقًا وتضم حوالي 700 وحدة سكنية وفندقية، ومجمّع من خمسة طوابق يضم 94 منزل تاون هاوس مطلّة على الواجهة البحرية مع حدائق وشاطئ خاص.
وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح ماجد الخان رئيس مجلس إدارة شركة أمواج بيتشفرونت بالقول: »يسرّنا إعلان توقيع هذه الشراكة مع شركة CCT سيبرس سيباركو تابت في خطوة مهمة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ في البرج الغربي من مشروع ميليا بيتشفرونت. نثق بخبراتهم في تنفيذ المشاريع الرائدة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، والتزامهم بحلول مستدامة تضمن كفاءة العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد وتسليم وحدات فخمة على الواجهة البحرية المميّزة ترقى إلى مستوى التطلعات في هذا المشروع الرائد.«
بدوره، قال أشرف عبيد الرئيس التفيذي لشركة CCT سيبرس سيباركو تابت: «نحن سعداء بتعيين CCT سيبرس سيباركو تابت مقاولًا رئيسيًا لتنفيذ التشطيبات في البرج الغربي من هذا المشروع الأيقوني ونثمّن ثقة شركة أمواج بيتشفرونت في شركتنا. سنعمل على توظيف خبراتنا في تنفيذ المشاريع العالمية والواجهات البحرية، مع التزامنا بالسلامة والجودة والاستدامة واعتماد أساليب بناء متقدّمة لضمان الالتزام بالمواصفات والجدول الزمني وتسليم معلم سكني يرتقي بتجربة السكان على الواجهة البحرية مباشرة». تجدر الإشارة إلى أن مشروع ميليا بيتشفرونت يضم مجموعة متنوعة من منازل تاون هاوس والشقق السكنية الراقية والمساكن ذات العلامة التجارية، إضافة إلى فندق فاخر، ليقدّم أسلوب حياة شاطئية متكاملا مع شاطئ خاص في موقع استراتيجي مميز يقع عند مدخل جزر أمواج ويتصل مباشرة بطريق المحرق الدائري الجديد، ويقع على بُعد دقائق معدودة من أبرز المعالم المهمة مثل مجمع مراسي جاليريا ومطار البحرين الدولي.
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