بعد حادث تسلق مأساوي .. العثور على جثة بطلة أولمبية شهيرة في باكستان

بعد حادث تسلق مأساوي .. العثور على جثة بطلة أولمبية شهيرة في باكستان
خبرني - لقيت الألمانية لورا دالماير حاملة ذهبيتين أولمبيتين في رياضة البياثلون مصرعها بعد تعرضها لحادث مأساوي عندما كانت تمارس هواية تسلق الجبال.
وكانت دالماير الفائزة بذهبيتين أولمبيتين وسبع ميداليات ذهبية في بطولات العالم تعرضت لحادث أثناء تسلقها أحد المرتفعات الجبلية التي يبلغ ارتفاعها حوالي 5700 متر برفقة شريكتها.
وعثرت فرق الإنقاذ في باكستان على جثة لاورا دالمير، بعد ما يقارب يومين من البحث إثر فقدانها وتعذر التواصل معها يوم الاثنين الماضي فيما قالت مصادر قريبة من إدارة أعمالها إن سقوطها من علو شاهق أعقبه تساقط للحجارة التي غمرتها بعد وفاتها.
وأكدت إدارة أعمال دالماير وفاتها وقال ممثلوها لصحيفة دي فيلت الألمانية "توفيت لاورا دالمير في حادث جبلي على قمة جبل "ليلى" التي يبلغ ارتفاعها 6094 مترا ضمن سلسلة جبال كاراكورام في باكستان".
وعبرت اللجنة الأولمبية الألمانية عن حزنها العميق إزاء الحادث المأساوي مضيفة في بيان عبر منصة "إكس": "كانت أكثر من مجرد بطلة أولمبية، كانت إنسانة تمتلك قلبا وموقفا ورؤية".
وأحرزت لورا 7 ميداليات ذهبية في بطولة العالم وفي أولمبياد بيونغتشانغ 2018 الشتوي، وأصبحت أول رياضية في البياثلون تحرز ذهبية سباقي السبرينت والمطاردة في نسخة واحدة من الألعاب.
واعتزلت خوض المنافسات الرسمية في 2019 في عمر 25 عاما وتحولت إلى التعليق على منافسات البياثلون لدى الناقل الألماني "زد دي إف" كما مارست رياضة التسلق.
يذكر أنها أوصت في حال وفاتها بترك جثمانها في الجبال.
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