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سورية .. النائب العام يحيل المفتي حسون ومسؤولين في عهد الأسد إلى قاضي التحقيق

سورية .. النائب العام يحيل المفتي حسون ومسؤولين في عهد الأسد إلى قاضي التحقيق

2025-07-30 10:05:59

خبرني - أعلن النائب العام لسورية القاضي حسان التربة إحالة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس السابق بشار الأسد والمفتي السابق أحمد بدر الدين حسون إلى قاضي التحقيق لمباشرة عملية التحقيق معهم.

وجاء في بيان صادر عن النائب العام السوري أنه في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددا من ملفات المدعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:

  1. عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960
  2. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة تولد حلب 1949
  3. محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950
  4. إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940

وأضاف: "قد تم إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا".

ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق. كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من "ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة".

وأضاف: "إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم".

 

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