بمستشفى في غزة.. أطفال لا يقدرون حتى على البكاء

MENAFN - Al-Bayan) على الجدران المطلية باللون الوردي في جناح علاج سوء التغذية لدى الأطفال بمستشفى ناصر في قطاع غزة، رسومات كرتونية لأطفال يركضون ويبتسمون ويلعبون بالورود والبالونات.

وتحت الصور مجموعة من الأمهات يرقبن أطفالهن الرضع الذين يرقدون من دون حركة أو صوت، معظمهم منهكون بسبب الجوع الشديد، لدرجة أنهم لا يقدرون حتى على البكاء. وقال الأطباء إن هذا الصمت شائع في الأماكن التي تعالج من يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو علامة على توقف الأجساد عن العمل.

لم تتمكن زينة رضوان من العثور على الحليب أو الطعام الكافي لطفلتها ماريا صهيب رضوان، البالغة عشرة أشهر، ولا تستطيع أن ترضع ابنتها، لأنها أيضاً تعاني من نقص التغذية وتعيش على وجبة واحدة يومياً.

على مدى الأسبوع المنصرم، أمضى صحفيو ((رويترز)) خمسة أيام في مجمع ناصر الطبي، وهو واحد من أربعة مراكز فقط متبقية في غزة قادرة على علاج الأطفال الذين يعانون من الجوع بدرجة خطيرة. وخلال فترة وجود ((رويترز)) هناك، جرى إدخال 53 حالة لأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، بحسب رئيس القسم.

وقال الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم طب الأطفال والولادة في المجمع: إن المستشفى يتعامل الآن مع أطفال مصابين بسوء التغذية لم تكن لديهم مشاكل صحية سابقة، مثل الطفلة وتين أبو أمونة التي ولدت بصحة جيدة منذ ثلاثة أشهر تقريباً، وتزن الآن 100 غرام، أقل عن وزنها عند الولادة.وتابع: ((هناك فقدان تام للعضلات. فقط الجلد فوق العظام، وهذا دليل على أن الطفلة دخلت في مرحلة من سوء التغذية الشديد)).وتشير ياسمين أبو سلطان، والدة الطفلة، إلى أطراف ابنتها التي يساوي عرض ذراعيها عرض إبهام والدتها.

وقالت ياسمين مشيرة إلى ابنتها، هل ترون؟ هاتان هما ساقاها، انظروا إلى ذراعيها. وقال ماركو كيراك، الأستاذ المشارك في كلية لندن للصحة وطب المناطق الاستوائية:

((الأطفال الذين يعانون من أمراض سابقة هم أكثر عرضة للخطر، فهم يتأثرون في وقت أبكر)). وساعد كيراك في وضع المبادئ التوجيهية العلاجية لمنظمة الصحة العالمية لسوء التغذية الشديد.

وذكرت مارينا أدريانوبولي، رئيسة فريق منظمة الصحة العالمية للتغذية المعني بالاستجابة في غزة: ((جميع الإمدادات الرئيسية لعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم، بما في ذلك المضاعفات الطبية، تنفد بالفعل. الوضع حرج حقاً)). وأضافت أن مراكز العلاج تعمل أيضاً فوق طاقتها الاستيعابية.

وفي الأسبوعين الأولين من يوليو، تلقى أكثر من خمسة آلاف طفل دون سن الخامسة العلاج في العيادات الخارجية لسوء التغذية، وكان 18 بالمئة منهم يعانون من سوء التغذية بأشد صورها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً مقارنة مع 6500 طفل في يونيو بأكمله. ويعد هذا بالفعل أعلى رقم في الحرب، ومن شبه المؤكد أنه أقل من الواقع.

وغادر أطفال قابلتهم ((رويترز))، مثل ماريا (10 أشهر)، المستشفى مطلع الأسبوع بعد أن اكتسبوا وزناً، وتم إعطاؤهم حليباً صناعياً ليأخذوه معهم إلى المنزل، لكن آخرين، مثل زينب أبو حليب (خمسة أشهر)، لم يكتب لهم النجاة.

أصيب جسد الطفلة بالضعف، لدرجة أنه لم يعد قادراً على مقاومة العدوى بسبب سوء التغذية الحاد، وقد توفيت يوم السبت بتسمم الدم، وغادر والداها المستشفى يحملان جثمانها الصغير ملفوفاً بالكفن الأبيض.