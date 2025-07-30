إضرام النار في عضو مجلس مدينة داخل مكتبه في ولاية فرجينيا الأميركية

خبرني - أفادت الشرطة الأمريكية يوم الأربعاء بأن شخصا أضرم النار في لي فوغلر عضو بمجلس مدينة في ولاية فرجينيا بعدما اقتحم مكتبه بمجلة محلية.

وقالت السلطات إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن "مسألة شخصية" ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في مجلس المدينة.

ويذكر أن لي فوغلر البالغ من العمر 38 عاما، هو مسؤول منتخب في مدينة دانفيل بولاية فرجينيا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به دخل مكتب فوغلر حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلا قابلا للاشتعال.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين غادرا المبنى ثم أضرم المشتبه به البالغ من العمر 29 عاما، النار في فوغلر.

ولم يتسن معرفة حالة فوغلر على الفور فيما احتجزت الشرطة المشتبه به.