  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إضرام النار في عضو مجلس مدينة داخل مكتبه في ولاية فرجينيا الأميركية

إضرام النار في عضو مجلس مدينة داخل مكتبه في ولاية فرجينيا الأميركية

2025-07-30 09:08:44

خبرني - أفادت الشرطة الأمريكية يوم الأربعاء بأن شخصا أضرم النار في لي فوغلر عضو بمجلس مدينة في ولاية فرجينيا بعدما اقتحم مكتبه بمجلة محلية.

وقالت السلطات إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن "مسألة شخصية" ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في مجلس المدينة.

ويذكر أن لي فوغلر البالغ من العمر 38 عاما، هو مسؤول منتخب في مدينة دانفيل بولاية فرجينيا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به دخل مكتب فوغلر حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلا قابلا للاشتعال.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين غادرا المبنى ثم أضرم المشتبه به البالغ من العمر 29 عاما، النار في فوغلر.

ولم يتسن معرفة حالة فوغلر على الفور فيما احتجزت الشرطة المشتبه به.

MENAFN30072025000151011027ID1109865547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث