ميسي لا يتصدر.. أغلى اللاعبين في الدوري الأمريكي

خبرني - أصبح الدوري الأمريكي "MLS" في السنوات الأخيرة وجهة للعديد من أساطير ونجوم كرة القدم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي.

وكان ميسي (37 عاما) انضم إلى إنتر ميامي في صيف 2023 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأسهمت هذه الصفقة في رفع معدل متابعة الدوري الأمريكي نظرا لشعبية قائد منتخب الأرجنتين الكبيرة حول العالم.

بعد ذلك، انضم له في الفريق ذاته الإسباني سيرجيو بوسكيتس والأوروغواياني لويس سواريز والإسباني الآخر جوردي ألبا، زملاؤه السابقين في برشلونة الإسباني.

كما أكدت تقارير إعلامية مؤخرا اهتمام عدة أندية بضم نجوم بارزين ينشطون في القارة العجوز، على رأسهم الألماني توماس مولر والكوري الجنوبي هيونغ مين سون قائد توتنهام الإنجليزي.

رغم مكانته في كرة القدم، لا يتصدر ميسي قائمة أغلى اللاعبين في الدوري الأمريكي حاليا، بل يتربع على قمتها صديقه ومواطنه رودريغو دي بول، المنضم له حديثا في إنتر ميامي، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الوسط الأرجنتيني 25 مليون يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في هذا الشأن.

في المركز الثاني يأتي لاعب الوسط الإسباني ريكي بويغ (لوس أنجلوس غالاكسي)، بقيمة سوقية تبلغ 20 مليون يورو.

بينما جاء ليو في المرتبة الثالثة بقيمة 18 مليون يورو، متساويا مع الإيفواري إيمانويل لاث مهاجم أتلانتا يونايتد.

واقتسم التوغولي كيفن دينكي، مهاجم سينسيناتي، المركز الخامس مع زميله صانع اللعب البرازيلي إيفاندر بقيمة 14 مليون يورو لكل منهما.