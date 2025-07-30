مصر.. إنقاذ 40 سائحا على متن مركب سياحي في الغردقة

مصر.. إنقاذ 40 سائحا على متن مركب سياحي في الغردقة
خبرني - أنقذت السلطات المصرية في مدينة الغردقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، 40 سائحا كانوا على متن مركب سياحي تعرض لعطل مفاجئ في المياه.
وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر استغاثة من أحد الركاب على متن المركب، وتحركت على الفور فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف وتم إجلاء السياح دون أية إصابات، بحسب بيان للمحافظة مساء الأربعاء.
وذكرت المحافظة في بيانها، أن "أجهزة محافظة البحر الأحمر، نجحت اليوم في إنقاذ 40 سائحا من جنسيات مختلفة كانوا على متن مركب سياحي يُدعى روميل، بعد تعطل المركب على بُعد نحو كيلومترين من مرسى فندق السمكة بمدينة الغردقة".
وأضافت أن مديرية الصحة دفعت بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحدث تحسبا لأي طارئ،
ونوهت بإنقاذ 36 سائحا في المرحلة الأولى ثم إنقاذ 4 سياح آخرين دون تسجيل أية إصابات، وسط متابعة لحظية من المحافظ وغرفة العمليات.
وأضافت أنه "تم التأكد من عودة جميع الركاب بسلام بعد استكمال عملية الإنقاذ"، مشيرة إلى سحب المركب المتعطل وعادت سيارات الإسعاف إلى مواقعها بعد الاطمئنان الكامل على الحالة الصحية للجميع.
وأكدت المحافظة أن الواقعة جاءت نتيجة عطل فني بالمركب، وتمت السيطرة عليها بالكامل دون وجود أي تهديد لحياة الركاب.
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