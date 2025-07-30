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قرعة دوري أبطال الخليج للأندية 11 أغسطس

قرعة دوري أبطال الخليج للأندية 11 أغسطس

2025-07-30 08:01:24
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن إجراء مراسم قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية في 11 أغسطس المقبل.

ووجّه الاتحاد دعوة رسمية لممثلي الأندية المشاركة، أو من ينوب عنهم، لحضور الاجتماع التمهيدي الذي يسبق مراسم القرعة، لاستعراض تفاصيل البطولة والتنسيق حول الترتيبات التنظيمية.

وستجرى القرعة الساعة 12 ظهراً، بتوقيت الدوحة، عبر تقنية الاتصال المرئي ((زووم))، حسب نص المادة السادسة من اللائحة.

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