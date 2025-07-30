قرعة دوري أبطال الخليج للأندية 11 أغسطس

قرعة دوري أبطال الخليج للأندية 11 أغسطس
ووجّه الاتحاد دعوة رسمية لممثلي الأندية المشاركة، أو من ينوب عنهم، لحضور الاجتماع التمهيدي الذي يسبق مراسم القرعة، لاستعراض تفاصيل البطولة والتنسيق حول الترتيبات التنظيمية.
وستجرى القرعة الساعة 12 ظهراً، بتوقيت الدوحة، عبر تقنية الاتصال المرئي ((زووم))، حسب نص المادة السادسة من اللائحة.
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