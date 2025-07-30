قرعة مونديال 2026 في لاس فيغاس 5 ديسمبر
وأفادت شبكتا ((إي أس بي أن)) الأمريكية و((تي يو دي أن)) المكسيكية بأنه تم اختيار مدينة لاس فيغاس لقرعة النهائيات الموسعة التي يشارك فيها 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.
وستوزع القرعة المنتخبات الـ 48 على 12 مجموعة كل منها 4 فرق. وعندما استضافت الولايات المتحدة نهائيات مونديال 1994 حين توجت البرازيل باللقب الرابع على حساب إيطاليا، أجري حفل القرعة في لاس فيغاس أيضاً.
وأفاد تقرير أولي لشبكة ((إي أس بي أن)) أن مجمع ((سفير)) الذي يتسع لـ 17500 مقعد وافتتح في عام 2023، قد يكون المكان الأكثر ترجيحاً لاستضافة القرعة، لكن مصادر من المجمع الشهير الكروي الشكل المخصص للترفيه والحفلات الموسيقية في بارادايس شرق فندق ذا فينيشيان في لاس فيغاس بولاية نيفادا أكدت لوكالة فرانس برس أن القرعة لن تجرى هناك.
ثم أكدت ((إي أس بي أن)) بالذات في وقت لاحق أن مصادر من ((سفير)) أبلغت الشبكة الرياضية أنها لن تجرى هناك.
في مونديال 1994، أجريت القرعة في لاس فيغاس على الرغم من أنها لم تكن مدينة مضيفة لأي من مباريات النهائيات، وهو وضع ينطبق أيضاً على حدث العام المقبل.
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