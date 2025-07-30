قرعة مونديال 2026 في لاس فيغاس 5 ديسمبر

MENAFN - Al-Bayan) تحتضن لاس فيغاس قرعة نهائيات مونديال 2026 في كرة القدم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الخامس من ديسمبر.

وأفادت شبكتا ((إي أس بي أن)) الأمريكية و((تي يو دي أن)) المكسيكية بأنه تم اختيار مدينة لاس فيغاس لقرعة النهائيات الموسعة التي يشارك فيها 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.

وستوزع القرعة المنتخبات الـ 48 على 12 مجموعة كل منها 4 فرق. وعندما استضافت الولايات المتحدة نهائيات مونديال 1994 حين توجت البرازيل باللقب الرابع على حساب إيطاليا، أجري حفل القرعة في لاس فيغاس أيضاً.

وأفاد تقرير أولي لشبكة ((إي أس بي أن)) أن مجمع ((سفير)) الذي يتسع لـ 17500 مقعد وافتتح في عام 2023، قد يكون المكان الأكثر ترجيحاً لاستضافة القرعة، لكن مصادر من المجمع الشهير الكروي الشكل المخصص للترفيه والحفلات الموسيقية في بارادايس شرق فندق ذا فينيشيان في لاس فيغاس بولاية نيفادا أكدت لوكالة فرانس برس أن القرعة لن تجرى هناك.

ثم أكدت ((إي أس بي أن)) بالذات في وقت لاحق أن مصادر من ((سفير)) أبلغت الشبكة الرياضية أنها لن تجرى هناك.

في مونديال 1994، أجريت القرعة في لاس فيغاس على الرغم من أنها لم تكن مدينة مضيفة لأي من مباريات النهائيات، وهو وضع ينطبق أيضاً على حدث العام المقبل.