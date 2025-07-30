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"الأبيض" يواجه "ليتشي" ودياً في النمسا اليوم

"الأبيض" يواجه "ليتشي" ودياً في النمسا اليوم

2025-07-30 08:01:24
(MENAFN- Al-Bayan) يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم، أمام فريق نادي ليتشي الإيطالي، أولى تجاربه الودية في معسكره الحالي المقام بالنمسا في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد جينباخر انيو.

وتقام المباراة ضمن برنامج إعداد منتخبنا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، ويسعى من خلالها الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الروماني كوزمين أولاريو، للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين بعد سلسلة من التدريبات المكثفة خلال الأيام الماضية.

ويذكر أن قائمة المنتخب تضم اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، إيريك دي مينيريس، ريتشارد أوكونور، ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، ليثيري سيلفا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أولفيرا، وكايو كانيدو.

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