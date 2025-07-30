خيول الإمارات تواصل التحدي في مهرجان "جودوود"

MENAFN - Al-Bayan) ((ماكسيمايزد)) لجودلفين جاهز لتحدي ((ريتشموند ستيكس))

تواصل خيول الإمارات التحدي في مهرجان ((جودوود))، عبر مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث من الحفل الإنجليزي، الذي يضم 7 أشواط على مضمار ((جودوود)) بالمملكة المتحدة، فيما أسفرت نتائج أهم الأشواط، يوم أمس، عن فوز ((قيراط)) بشعار جودمنت بلقب ((سسيكس ستيكس)) لمسافة الميل ((1600 متر)) من الفئة الأولى، بقيادة الفارس، ريتشارد كينغسكوت، وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 1.37.92 دقيقة، بعد منافسة شرسة مع ((روزاليون)) بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة سين ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وتتواصل، اليوم، فعاليات اليوم الثالث للمهرجان، الذي يضم 7 أشواط، أبرزها سباق الفئة الأولى للمهرات ((ناسو ستيكس)) لمسافة 2000 متر، ويتطلع ((ماكسيمايزد)) لجودلفين إلى تقديم أداء أفضل على مستوى سباقات الفئة الثانية عبر سباق ((ريتشموند ستيكس)) للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، بعد تعرض المهر، الذي يدربه شارلي أبلبي لأول خسارة في مسيرته بسباق ((جولاي ستيكس)) للفئة الثانية في نيوماركت في وقت سابق من هذا الشهر، إذ تراجع إلى المركز الخامس، بعدما بدا أنه في موقع قوي مع اقترابه من الفيرلونغ الأخير.

ويخوض ((رهيب)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم سباق ((غوردون ستيكس)) للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر تحت إشراف المدرب روجر فاريان.

وكان ((ماكسيمايزد)) قد حقق فوزاً سهلاً على ((تايم تو تيرن))، الفائز لاحقاً بسباق بات إدري ستيكس ((ليستد))، في أول ظهور له في هايدوك بارك، كما تفوق بسهولة على ((هافانا هوريكين))، الفائز لاحقاً بسباق ويندسور كاسل ستيكس ((ليستد))، وذلك في سباق وودكوت ستيكس على مضمار إبسوم داونز.

وقال شارلي أبلبي: ((قدم ((ماكسيمايزد)) أداء متماسكاً قبل مشاركته في ((جولاي ستيكس))، لم نجد عذراً واضحاً لذلك الأداء، لكن ربما كانت الأرضية أسرع من اللازم، خرج من السباق بحالة جيدة، وسنستخدم له هذه المرة غطاء الخدود نأمل أن يسعفه ذلك باستعادة المستوى، الذي أظهره في بداية الموسم، ما يجعله قادراً على المنافسة)).