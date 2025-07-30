مطرب من زمن الغناء الجميل

MENAFN - Al-Bayan) من المطربين القدامي الذين لا تزال أغانيهم خالدة في ذاكرة الجمهور العربي، ولا يزال شدوهم يجلب الاهتمام ويشنف الآذان، رغم مرور أكثر من 75 عاماً عليها، الفنان المصري صاحب الصوت الرخيم والأناقة الرفيعة والطلة الأرستقراطية عبدالغني السيد، الذي عاش في الفترة من 1908 إلى 1962، وسطع نجمه في تلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته وخمسينياته، من خلال الغناء في الأفراح، ثم الغناء في الإذاعة المصرية، ثم التمثيل في السينما.

اكتشفه بطريق الصدفة الملحن زكي مراد (والد الفنانة ليلى مراد)، حينما سمعه يغني أثناء عمله بائعاً في أحد محلات الموبيليا، فتبنّى موهبته التي أثمرت لاحقاً عن نحو 900 أغنية، بعضها من تلحين كبار ملحني زمنه، مثل رياض السنباطي ومحمد عبدالوهاب ومحمد الموجي وكمال الطويل ومحمود الشريف ومحمد القصبجي.

من أشهر أغانيه المتداولة إلى اليوم: ((البيض الأمارة)) كلمات فتحي قورة وألحان محمود الشريف، ((ع الحلوة وع المرة)) كلمات سيد مرسي وألحان محمود الشريف، ((وله يا وله)) (يا بتاع التفاح) كلمات أبو السعود الإبياري وألحان محمود الشريف، ((بايعني ولا شاريني)) كلمات محمد علي أحمد وألحان رياض السنباطي، ((إيه فكر الحلو بيّه)) كلمات محمد علي أحمد وألحان محمود الشريف، ((أنا وحدي يا ليل سهران)) كلمات أحمد ملوخية وألحان محمد عبدالوهاب، ((أحبك مهما أشوف منك)) كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب.

تقول سيرته الذاتية إنه عاش طفولة معذبة، على يد زوجة أبيه، التي كانت تضربه وتعامله بقسوة، إلى درجة أنها ألقت عليه ذات مرة مياهاً مغلية، ما جعل والده يطلّقها.

وبسبب عدم نشأته في أجواء أسرية طبيعة، لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، ودخل سوق العمل مبكراً، مساعداً لوالده في بيع الأثاث، لكنه كان يكتب بخط جميل، ويواظب على قراءة الكتب المتنوعة، ويهوى الرسم.

وحينما دخل مجال الغناء، نجح نجاحاً مدوياً، وحقق شهرة لم ينلها معاصروه، حتى إنه لقب بـ((معبود النساء))، و((البلبل الباكي)).

ومثلما كانت طفولته معذبة، فإنه عاش في عذاب وألم بعد أن كبر وتزوج، حيث إنه عشق ابنة أحد الوزراء البشاوات في العهد الملكي، وتزوجها في حفل عائلي بسيط، وبعد أسبوع فقط، أجبرته الحكومة على تطليقها، اعتراضاً على فكرة زواج ((مغنواتي)) من ابنة البشاوات.

جمعته صداقة بالموسيقار محمد عبدالوهاب، الذي كان صاحبنا يعتبره أستاذاً وأباً وصديقاً له، لكنه كان ينافسه، بدليل اعتراف عبدالوهاب بأن عبدالغني السيد هزمه مرتين فنياً.

وكان الراحل يحب محمد فوزي، ويعتبره من أنجح وأهم الفنانين، ويحب الاستماع لصوت فيروز، ويسافر إلى لبنان صيفاً للقائها، ولقاء الرحابنة، كما كان يعتبر الفنان محمد قنديل ابناً له.

أما عبدالحليم حافظ، فقد قيل إن عبدالغني السيد كان يكرهه ويغار منه، لكن ابن فناننا نفى ذلك، وقال ((كيف يكرهه، وقد طلب من الموسيقار محمد الموجي أن يعطيه لحن أغنية ((صافيني مرة))، حينما عرضه الموجي عليه أولاً)). وهذه الواقعة، أكدها الموجي بنفسه في إحدى مقابلاته الإذاعية.

وعن وفاته، روى ابنه محمد الحكاية بالتفصيل، قائلاً إن والده أصيب في أيامه الأخيرة بجلطة، ونصحه الأطباء بالابتعاد عن كل ما يثيره.

وفي يوم من الأيام كلمته تحية كاريوكا المعروفة بسلاطة اللسان، طالبة تدخله باسم صداقتهما للتوسط بينها وبين زوجها فايز حلاوة كي يطلقها.

وبالفعل، سارع فناننا بالذهاب إلى شقة كاريوكا وفايز حلاوة، ليجدهما يتعاركان ويشتمان بعضهما البعض، فحاول تهدئة الأجواء، لكنه سقط صريعاً بينهما، فتم نقله إلى المستشفى، ليكشف الأطباء وجود انسداد في شريانه التاجي، وهو ما أدى إلى وفاته بعد 6 ساعات، في يوم التاسع من ديسمبر 1962 م.