MENAFN - Al-Bayan) هناك فرضيات أو بروتوكولات في كل العلاقات التي تسيّر حياة الناس، بعضها متعارف عليه ضمنياً بين الناس دون أن يكتبوا أو يتفقوا عليه بشكل علني، لكنهم يعرفونه ويتوارثونه ويحافظون عليه ويحفظونه، كمنظومة الأعراف والتقاليد وطريقة تسيير العلاقات وطبيعتها بين الناس وما توجبه وتستلزمه هذه العلاقات مما يسمى بالحقوق والواجبات، وهذا لا يكفي وحده، لأن ما هو أكثر أهمية هو أن نعلم أبناءنا ونورثهم هذه الفرضيات والبروتوكولات طالما لا تتعارض مع أنماط العلاقات والمصالح ولا تؤثر سلباً عليها.

أما تلك الافتراضات والالتزامات المكتوبة التي يتسلمها الإنسان عادة أو يعرفها بشكل صريح عندما ينخرط للعمل في مؤسسة أو جهة فغالباً ما تفرض أموراً تحفظ مصالح المؤسسة أولاً، كالالتزام بعدم إفشاء أسرارها مثلاً، والعمل على رفع اسمها والدفاع عنها، وهذه الالتزامات القانونية غالباً ما لا يرضى عنها الموظفون، لكنهم يضطرون للالتزام بها وتطبيقها لما تتطلبه علاقات وأخلاقيات العمل!

في جميع بيئات العمل يحدث اختراق لمنظومة الالتزامات هذه، فيخترق موظف أو موظفة تراتبية العلاقات مع زملائهما عبر علاقات وهدايا تقدم جهاراً وأمام الموظفين وبدون أي مناسبة أحياناً، ويخترق المدير العام قوانين المؤسسة وأخلاقيات العمل عبر تفضيل موظفة أو موظف بدون سبب وجيه، فيتم ترقيته وزيادة مرتبه، وإيفاده في بعثات ومؤتمرات خارجية.. هو دون غيره أو غيرها من الموظفات والموظفين! لماذا؟ لأن المدير يريد ذلك؟ لماذا يريد المدير ذلك؟ يسأل المدير بطبيعة الحال!

المشكلة أن هذا الموظف، أو هذا المدير، يتصرف وكأن المؤسسة (الحكومية) ملكيته الخاصة أو إقطاعيته، أو كأن الموظفين لا أهمية لآرائهم ومشاعرهم وانتقاداتهم ونقمتهم، أو كأنهم لا وجود لهم من الأساس، إذن أين ذهبت البروتوكولات والقوانين الموضوعة والمتفق عليها لتنظيم العمل؟ هذه مجرد أمثلة بسيطة جداً، رأس جبل الجليد، لكن ما خفي كان أعظم، الذي يجب أن يقال إن ثورة السوشال ميديا لم تترك شيئاً مستوراً، طالما أن الناس لا تريد ستر نفسها!