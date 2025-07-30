أغنى رجل في أوروبا يدعم اتفاق ترمب الجمركي

خبرني - في خضم سيل من الانتقادات التي طالت الاتفاق الجمركي المثير للجدل بين واشنطن وبروكسل، خرج صوت غير متوقّع في فرنسا ليكسر إجماع المعارضين.

إنه برنار أرنو، أغنى رجل في أوروبا ورئيس مجموعة LVMH، الذي رأى في الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة "عقلانية" لا بد منها لتجنّب الأسوأ في ظل واقع دولي معقّد.

وأُبرم الاتفاق بين دونالد ترامب وأورسولا فون دير لاين يوم الأحد، وينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.

ورغم موجة الانتقادات العارمة، وجد الاتفاق أخيرًا من يدافع عنه داخل فرنسا. ففي مقال رأي نُشر في صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، أعرب برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، عن تأييده لهذا النص، واصفًا إياه بأنه "ليس مثاليًا"، لكنه "ضروري" في "الظروف الراهنة)).

وقال أرنو: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أثار العديد من الانتقادات، لكنني، كرئيس لمجموعة أوروبية، أودّ أن أذكّر بأننا كنا بحاجة لتفادي الطريق المسدود". وأضاف: "في السياق الحالي، يُعتبر هذا الاتفاق جيدًا".

وأكد أرنو أن "الاتحاد الأوروبي لم يكن هو من بادر بطلب هذا الاتفاق"، إلا أنه رأى أن التعامل مع ((شريك قادر على تجاوز القواعد المعمول بها يستوجب الحذر، مع ضرورة "الثبات دون الذهاب إلى المواجهة". وأشار إلى أن الاتفاق هو محاولة لتجنّب التصعيد، لا سيّما مع شريك مثل ترامب الذي لا يتردد في خرق الأعراف التجارية.

ورغم دعمه العام، أعرب أرنو عن أسفه لعدم إدراج بعض القطاعات الحيوية في الاتفاق، قائلًا: "من المؤسف أن المنتجات مثل النبيذ والمشروبات الروحية، التي تُصدَّر بكثافة من فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، لم تُدرج ضمن بنوده".

وأوضح أن مجموعة LVMH حققت نحو 7% من إيراداتها من قطاع النبيذ والمشروبات الروحية خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل علامات شهيرة مثل Moët & Chandon وHennessy.

وصف أرنو الاتفاق بأنه ((دليل على الذكاء))، مشيدًا بما اعتبره ((قدرة أوروبا على الدفاع عن قطاعاتها الاستراتيجية))، في وقت تواجه فيه ضغوطًا جيوسياسية وتجارية متزايدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنا يوم الأحد في اسكتلندا عن اتفاق جمركي يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء طاقة بقيمة 750 مليار دولار – بهدف استبدال الغاز الروسي – بالإضافة إلى 600 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في الولايات المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو يوم الإثنين الاتفاق بأنه "يوم قاتم" لأوروبا، معتبراً أنه يكرس الخضوع" الأوروبي.

يُذكر أن أنطوان أرنو، نجل برنار أرنو، كان قد علق في يونيو الماضي بسخرية على علاقة والده القديمة بدونالد ترامب قائلاً: "ربما لاحظتم أنه، بالإضافة إلى أدواره المتعددة، أصبح مؤخرًا دبلوماسيًا أيضًا"