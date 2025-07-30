ترمب : كوريا الجنوبية وافقت على استثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي

ترمب : كوريا الجنوبية وافقت على استثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي
خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية، الذي ستقوم الأخيرة بموجبه باستثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.
وقال ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري كامل وشامل مع جمهورية كوريا".
وأضاف أنه حسب شروط الصفقة ستقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة 350 مليار دولار من الاستثمارات، إضافة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال أو أنواع أخرى من موارد الطاقة بقيمة 100 مليار دولار.
يذكر أن ترمب أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم في أبريل الماضي. وبعد ذلك أطلقت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الدول حول الصفقات التجارية لغرض خفض الرسوم.
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