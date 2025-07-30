ترمب : كوريا الجنوبية وافقت على استثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية، الذي ستقوم الأخيرة بموجبه باستثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.

وقال ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري كامل وشامل مع جمهورية كوريا".

وأضاف أنه حسب شروط الصفقة ستقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة 350 مليار دولار من الاستثمارات، إضافة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال أو أنواع أخرى من موارد الطاقة بقيمة 100 مليار دولار.

يذكر أن ترمب أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم في أبريل الماضي. وبعد ذلك أطلقت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الدول حول الصفقات التجارية لغرض خفض الرسوم.