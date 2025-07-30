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لا حسابات يوتيوب للأطفال في أستراليا

لا حسابات يوتيوب للأطفال في أستراليا

2025-07-30 07:29:15
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت الحكومة الأسترالية أن يوتيوب سيكون من منصات التواصل الاجتماعي التي لا بد أن تضمن أن يكون أصحاب الحسابات قد بلغوا سن الـ 16 على الأقل اعتباراً من ديسمبر، في تراجع عن موقف تم اتخاذه قبل شهور بشأن المنصة.

وتم إدراج ((يوتيوب)) كاستثناء في نوفمبر من العام الماضي عندما وافق البرلمان على أول حزمة من القوانين التي تحظر على الأطفال الأستراليين دون سن الـ 16 إنشاء حسابات على مواقع من بينها ((فيسبوك)) و((إنستغرام)) و((سناب شات)) و((تيك توك)) و((إكس)).

وأصدرت ونيكا ويلز وزيرة الاتصالات أمس الأربعاء القواعد التي تحدد المنصات التي تنطبق عليها هذه القيود.

وذكر بيان حكومي أن القيود العمرية ستدخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر وستواجه المنصات المخالفة غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي).

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