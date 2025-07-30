لا حسابات يوتيوب للأطفال في أستراليا

لا حسابات يوتيوب للأطفال في أستراليا
وتم إدراج ((يوتيوب)) كاستثناء في نوفمبر من العام الماضي عندما وافق البرلمان على أول حزمة من القوانين التي تحظر على الأطفال الأستراليين دون سن الـ 16 إنشاء حسابات على مواقع من بينها ((فيسبوك)) و((إنستغرام)) و((سناب شات)) و((تيك توك)) و((إكس)).
وأصدرت ونيكا ويلز وزيرة الاتصالات أمس الأربعاء القواعد التي تحدد المنصات التي تنطبق عليها هذه القيود.
وذكر بيان حكومي أن القيود العمرية ستدخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر وستواجه المنصات المخالفة غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي).
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